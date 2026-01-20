fb ig video search mobile ETtoday

勞力士成衛武營合作夥伴　藝術版圖寫新頁

▲▼ Rolex,VCA 。（圖／公關照）

▲衛武營國家藝術文化中心是亞洲最大的單一屋頂劇院。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）與全球多家頂尖歌劇院與表演藝術中心建立合作夥伴關係，藝術合作版圖持續擴展，宣布與位於高雄的衛武營國家藝術文化中心攜手，擔任衛武營專屬鐘錶合作夥伴。雙方合作的首場指標性演出，將於年3月21日登場，由當今國際知名的假聲男高音、勞力士代言人雅庫布約瑟夫奧林斯基（Jakub Józef Orliński）領銜，與金蘋果古樂團（Il Pomo d'Oro）共同呈現音樂會《超越》（Beyond）。

▲▼ Rolex,VCA 。（圖／公關照）

▲勞力士成為衛武營專屬鐘錶合作夥伴，勞力士台灣總經理林人和（左起）、 勞力士大中華區行政總裁Maxim Lamarre、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬、衛武營營運副總監黃國威合影。

▲▼ Rolex,VCA 。（圖／公關照）

▲勞力士代言人、假聲男高音雅庫布約瑟夫奧林斯基將攜手金蘋果古樂團在衛武營演出。

舉世聞名的米蘭斯卡拉歌劇院、倫敦皇家芭蕾暨歌劇院、紐約大都會歌劇院、巴黎國家歌劇院、布宜諾斯艾利斯的哥倫布劇院等均為勞力士合作夥伴，且品牌持續支持薩爾斯堡音樂節、聖靈降臨節音樂節與世界頂尖樂團維也納愛樂，致力於推廣藝術。今年起攜手衛武營國家藝術文化中心，標誌著衛武營在國際文化場域地位的進一步提升，象徵台灣藝文地標與國際頂尖品牌共同推廣藝術卓越價值的決心，打造同步全球的視聽饗宴。

▲▼ Rolex,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Dance Reflections by Van Cleef & Arpels計劃，支持舞蹈藝術機構與舞者。（圖／翻攝梵克雅寶IG）

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）則與舞蹈藝術淵源深厚，自2020年以來啟動Dance Reflections by Van Cleef & Arpels計劃，秉承創作、傳承和教育的價值觀，鼎力支持投入現代與當代舞蹈的藝術家與機構，並鼓勵創作全新舞蹈作品，提升大眾對編舞文化的關注。

關鍵字：

勞力士, Rolex, 衛武營, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels

