TWICE志效愛戴23萬勞力士　招牌綠面錶絕配休閒穿搭

▲志效一身休閒裝扮搭配勞力士腕錶。（圖／翻攝_zyozyo IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子團體TWICE隊長志效日前受酩悅香檳之邀，到美國參加金球獎頒獎典禮，她完全擺脫早期被封為「肉感女星」的封號，以性感黑裝上陣展現健康美感，而私下她則熱愛寬鬆的休閒穿搭，不過手腕上的名錶絕對不簡單，此次曝光的是勞力士（Rolex）綠色面盤的Oyster Perpetual 41腕錶，要價238,500元。





▲志效佩戴勞力士綠色面盤的Oyster Perpetual 41腕錶，238,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

志效選錶偏愛簡潔俐落的鍊帶款式，近日旅行所戴的勞力士Oyster Perpetual 41蠔式鋼腕錶，為品牌標誌性綠色的漆面款式，搭配具易讀Chromalight長效藍色夜光顯示的時標與指針，不僅百搭耐看也兼具實用性。





▲志效也經常佩戴歐米茄星座系列鑽錶。（圖／翻攝_zyozyo IG）





▲歐米茄星座系列29毫米不鏽鋼與黃K金鑽錶，搭配藍色砂金石面盤， 532,000元。（圖／翻攝歐米茄官網）

另一款志效常戴的名錶為歐米茄（OMEGA）小巧秀氣的星座系列鑽錶，此系列是品牌標誌性設計之一，延伸出豐富材質與尺寸作品，她所選的是星座系列29毫米不鏽鋼與黃K金鑽錶，搭配閃閃發亮的藍色砂金石面盤，與鑽石時標與鑲鑽錶圈相輝映，為她的休閒風格裝扮注入華麗氣息。

