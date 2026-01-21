最容易被PUA的星座Top 3 ！第一名超怕起衝突　常被話術牽著走





▲最容易被PUA的星座Top 3 。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）



記者鮑璿安 ／綜合報導

近年「PUA（情緒操控）」一詞頻繁出現在感情與職場討論中，從貶低、否定感受，到忽冷忽熱、製造自責，操控者往往透過語言與態度逐步削弱對方的自信，也代表了對方內心並不自信，以下就公開容易被PUA的星座Top 3 ！

Top 3 雙魚座

雙魚座情緒感知敏銳，對他人的狀態變化特別有感，當關係出現摩擦時，往往會先從「是不是我不夠好」開始反省。這種高度同理與自我檢討的特質，使雙魚在面對情緒勒索時，容易選擇理解對方而非保護自己，即使對方態度反覆、言語傷人，雙魚仍可能告訴自己「他只是心情不好」，長期下來，界線逐漸被侵蝕而不自知。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座重視安全感與情感歸屬，一旦投入關係，便傾向全心全意付出。對巨蟹而言，結束一段關係不只是失去一個人，更像是否定自己過去的選擇，因此即便察覺對方有操控或貶低的行為，也容易選擇忍耐，巨蟹常抱持「再撐一下就會好」的想法，忽略自身情緒早已被消耗，這也讓操控者有機可乘。

Top 1 天秤座

天秤座追求關係中的平衡與和諧，極度不喜歡衝突，習慣透過退讓換取和平，當對方使用話術顛倒是非，或反覆否定天秤的感受時，天秤往往會懷疑是不是自己太敏感、太計較。這種過度在意他人觀感、忽略自身直覺的傾向，使天秤在不知不覺中被帶入對方設定的情緒框架。