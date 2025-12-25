吃飯後昏昏欲睡？學會「4招」穩定血糖不疲倦

▲澱粉吃太多就容易醣暈愛睏。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

你也有這種經驗？每次中午吃完飯，下午就昏昏欲睡，其實真的不是想偷懶，而醣暈了！營養師高敏敏分享，只要調整飲食順序與組合 就能讓「血糖曲線」更平穩，有效避免醣暈。

醣暈指的是吃下大量碳水或高升糖食物後，血糖快速上升又迅速下降，腦部暫時缺糖，加上副交感神經啟動、消化系統在搶血，整個人就會陷入頭暈、想睡、無力的「腦袋斷電」狀態。簡單整理造成醣暈的原因如下：

#血糖急速升降

吃太多白飯、甜點、炸物，讓血糖像雲霄飛車上上下下。

#血液被腸胃徵用

進食後血液流向腸胃，腦袋供血不足，自然昏沉。

#食慾素下降

吃太飽或太甜會降低腦內清醒訊號，大腦進入休眠模式。

#副交感神經啟動

身體切換成休息狀態，血壓、心跳、呼吸都變慢，想睡的感覺更明顯。

#激素變化

胰島素大量分泌，促進色胺酸轉成褪黑激素，讓你自然想睡。

營養師高敏敏建議，只要調整飲食順序與組合，就能讓「血糖曲線」更平穩。

#有菜有肉有澱粉

適量吃碳水，搭配蛋白質、好油與膳食纖維，增加整餐豐富度，幫助血糖穩定不暴升不暴降。

#優先選擇高纖碳水

像糙米、藜麥、地瓜、山藥都是穩血糖的好朋友。

#少吃含糖食物

避免甜點、含糖飲品，避免血糖劇烈波動。

#少吃油炸食品

油炸物會干擾代謝，讓血糖波動更劇烈。

除了以上飲食，高敏敏也補充一些小習慣能幫助血糖更穩定，讓你一整天都不打瞌睡。

1.改變用餐順序

「先菜→再肉→最後飯」讓血糖上升更平緩。

2.飯後小動一下

吃飽後散步或伸展5-10分鐘，幫助血糖平穩。

3.補充足夠水分

多喝水促進體內循環與代謝，減少疲倦感。

4.少量多餐

避免一次吃太多高碳水大餐，可分餐吃、慢慢吃，讓能量穩定輸出。

營養師最後也提醒，吃飽飯覺得想休息是正常現象，但如果是「頻繁醣暈」 可能是糖尿病的徵兆，若還出現頻尿、多喝水仍口渴的情形，一定要盡快就醫檢查。