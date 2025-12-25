fb ig video search mobile ETtoday

吃飯後昏昏欲睡？學會「4招」穩定血糖不疲倦

>

▲▼醣暈。（圖／Pexels）

▲澱粉吃太多就容易醣暈愛睏。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

你也有這種經驗？每次中午吃完飯，下午就昏昏欲睡，其實真的不是想偷懶，而醣暈了！營養師高敏敏分享，只要調整飲食順序與組合 就能讓「血糖曲線」更平穩，有效避免醣暈。

醣暈指的是吃下大量碳水或高升糖食物後，血糖快速上升又迅速下降，腦部暫時缺糖，加上副交感神經啟動、消化系統在搶血，整個人就會陷入頭暈、想睡、無力的「腦袋斷電」狀態。簡單整理造成醣暈的原因如下：

▲▼學會「4招」穩定血糖不疲倦。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#血糖急速升降

吃太多白飯、甜點、炸物，讓血糖像雲霄飛車上上下下。

#血液被腸胃徵用

進食後血液流向腸胃，腦袋供血不足，自然昏沉。

#食慾素下降

吃太飽或太甜會降低腦內清醒訊號，大腦進入休眠模式。

#副交感神經啟動

身體切換成休息狀態，血壓、心跳、呼吸都變慢，想睡的感覺更明顯。

#激素變化

胰島素大量分泌，促進色胺酸轉成褪黑激素，讓你自然想睡。

營養師高敏敏建議，只要調整飲食順序與組合，就能讓「血糖曲線」更平穩。

#有菜有肉有澱粉

適量吃碳水，搭配蛋白質、好油與膳食纖維，增加整餐豐富度，幫助血糖穩定不暴升不暴降。

#優先選擇高纖碳水

像糙米、藜麥、地瓜、山藥都是穩血糖的好朋友。

#少吃含糖食物

避免甜點、含糖飲品，避免血糖劇烈波動。

#少吃油炸食品

油炸物會干擾代謝，讓血糖波動更劇烈。

除了以上飲食，高敏敏也補充一些小習慣能幫助血糖更穩定，讓你一整天都不打瞌睡。

1.改變用餐順序

「先菜→再肉→最後飯」讓血糖上升更平緩。

2.飯後小動一下

吃飽後散步或伸展5-10分鐘，幫助血糖平穩。

3.補充足夠水分

多喝水促進體內循環與代謝，減少疲倦感。

4.少量多餐

避免一次吃太多高碳水大餐，可分餐吃、慢慢吃，讓能量穩定輸出。

營養師最後也提醒，吃飽飯覺得想休息是正常現象，但如果是「頻繁醣暈」 可能是糖尿病的徵兆，若還出現頻尿、多喝水仍口渴的情形，一定要盡快就醫檢查。

關鍵字：

醣暈, 血糖, 飲食調整, 午睡, 健康小知識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

職場奴性最強星座Top3！第一名自我要求高　容易被上司當工具人

職場奴性最強星座Top3！第一名自我要求高　容易被上司當工具人

延緩白髮生成！必吃「4大養髮營養素」公開

延緩白髮生成！必吃「4大養髮營養素」公開

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

陳美鳳聖誕大禮曝光　貴婦牌鱷魚皮包寵自己 亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡 交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節 絕不踩雷！康是美2025保養神物排行榜大公開 12歲喬治王子承襲媽媽凱特風範　「1000出頭上衣」被秒殺賣光 如何維持染髮持色度？專家：熱傷害是最常忽略的「褪色元凶」 汶萊王子妃孕婦裝全是一線名牌　愛穿義大利樂福鞋趴趴走

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面