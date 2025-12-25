2萬有找買得到日系的機械錶　CITIZEN動力儲存提升至60小時

▲CITIZEN TSUYOSA青春撞色機械腕錶新款TSUYOSA 60 NK0023-57L（左）19,800元，NK0020-55E錶款17,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

不到2萬元可入手日系機械錶！CITIZEN TSUYOSA 系列以青春撞色為主軸推出全新成員 TSUYOSA 60，透過亮眼配色與時尚設計，再次詮釋年輕世代的活力風格。新款機械機芯規格上同步升級，動力儲存提升至60小時，讓日常佩戴更加實用穩定。同時，品牌也導入全新的鍊帶設計，以五珠式鍊節結構呼應千禧年代的復古潮流，隨著光線變化展現層次分明的金屬光影。





▲CITIZEN TSUYOSA 60全新配備的五珠式錶帶。

TSUYOSA 60延續CITIZEN敢於玩色的精神，透過多鍊節錶帶演繹復古風格，此系列機械腕錶靈感源自1990年代末至2000年初的經典設計，保留俐落的三針與時標配置，並結合運動風錶殼、一體式鏈帶、透明背蓋與凸鏡日期窗，展現簡潔風格，此次推出型號NK0023-57L玫瑰金色錶款搭配寶藍色面盤，以及銀色不鏽鋼款搭配黑色面盤腕錶NK0020-55E等兩種款式。





▲天梭表熱賣的PRX系列新增38mm鈦金屬款，27,300元。（圖／天梭表提供）

天梭表（Tissot）熱賣的PRX系列則新增鈦金屬錶款，採用全鈦金屬錶殼與一體式快拆鍊帶，輕盈特性讓佩戴舒適度大幅提升，共有藍色與石墨灰色面盤兩種款式，均飾以PRX經典的棋盤格紋 全新錶徑尺寸38mm的PRX自動腕錶均搭載Powermatic 80 自動上鍊機芯，具80小時動力儲存，並配備 Nivachron™ 抗磁游絲與藍寶石水晶鏡面，確保錶款在各種環境中精準可靠。

