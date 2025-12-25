fb ig video search mobile ETtoday

2萬有找買得到日系的機械錶　CITIZEN動力儲存提升至60小時

>

▲▼ Citizen 。（圖／公關照）

▲CITIZEN TSUYOSA青春撞色機械腕錶新款TSUYOSA 60 NK0023-57L（左）19,800元，NK0020-55E錶款17,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

不到2萬元可入手日系機械錶！CITIZEN TSUYOSA 系列以青春撞色為主軸推出全新成員 TSUYOSA 60，透過亮眼配色與時尚設計，再次詮釋年輕世代的活力風格。新款機械機芯規格上同步升級，動力儲存提升至60小時，讓日常佩戴更加實用穩定。同時，品牌也導入全新的鍊帶設計，以五珠式鍊節結構呼應千禧年代的復古潮流，隨著光線變化展現層次分明的金屬光影。

▲▼ Citizen 。（圖／公關照）

▲CITIZEN TSUYOSA 60全新配備的五珠式錶帶。

TSUYOSA 60延續CITIZEN敢於玩色的精神，透過多鍊節錶帶演繹復古風格，此系列機械腕錶靈感源自1990年代末至2000年初的經典設計，保留俐落的三針與時標配置，並結合運動風錶殼、一體式鏈帶、透明背蓋與凸鏡日期窗，展現簡潔風格，此次推出型號NK0023-57L玫瑰金色錶款搭配寶藍色面盤，以及銀色不鏽鋼款搭配黑色面盤腕錶NK0020-55E等兩種款式。

▲▼ Citizen 。（圖／公關照）

▲天梭表熱賣的PRX系列新增38mm鈦金屬款，27,300元。（圖／天梭表提供）

天梭表（Tissot）熱賣的PRX系列則新增鈦金屬錶款，採用全鈦金屬錶殼與一體式快拆鍊帶，輕盈特性讓佩戴舒適度大幅提升，共有藍色與石墨灰色面盤兩種款式，均飾以PRX經典的棋盤格紋 全新錶徑尺寸38mm的PRX自動腕錶均搭載Powermatic 80 自動上鍊機芯，具80小時動力儲存，並配備 Nivachron™ 抗磁游絲與藍寶石水晶鏡面，確保錶款在各種環境中精準可靠。

►CITIZEN溫柔系女錶出列　晚霞染上海灘色調太夢幻

►G-SHOCK毒箭蛙錶擬真　特殊塗層模擬青蛙皮膚觸感

關鍵字：

CITIZEN, Tissot, 天梭表

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

汶萊王子妃孕婦裝全是一線名牌　愛穿義大利樂福鞋趴趴走

汶萊王子妃孕婦裝全是一線名牌　愛穿義大利樂福鞋趴趴走

卡蒂B高調曬愛馬仕柏金包變奏　最愛彩色鱷魚皮材質

卡蒂B高調曬愛馬仕柏金包變奏　最愛彩色鱷魚皮材質

陳美鳳聖誕大禮曝光　貴婦牌鱷魚皮包寵自己

陳美鳳聖誕大禮曝光　貴婦牌鱷魚皮包寵自己

荷蘭未來女王「接地氣」曾酒吧打工　最貴行頭卡地亞見證重要時光 亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡 CITIZEN溫柔系女錶出列　晚霞染上海灘色調太夢幻 迪麗熱巴優雅不費力　MIKIMOTO星星珠寶上身款款百搭 施華洛世奇聖誕掛飾擺件萌翻　年度限定款必收 西班牙未來女王允文允武　20歲完成空軍單飛任務 威廉承襲黛安娜王妃善心　帶長子為街友備餐

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面