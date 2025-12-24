陳美鳳聖誕大禮曝光　貴婦牌鱷魚皮包寵自己

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲陳美鳳參加許瑋甯與邱澤婚禮時，背著Loro Piana鱷魚皮Extra Bag。（圖／翻攝im_meifen IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳懂得生活也惜福，精品一用就是數十年，超過30年的香奈兒（CHANEL）大衣、Gucci外套保持如新，依然版型合身，也洩露年近70歲的她魔鬼身材始終如一。今年聖誕節前夕，她送給自己義大利精品品牌Loro Piana熱門的Extra Pocket手袋，且是珍貴的喜馬拉雅鱷魚皮材質。

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲陳美鳳抱著愛犬出門時，斜背同款著Loro Piana鱷魚皮Extra Bag。（圖／翻攝im_meifen IG）

陳美鳳於年末聖誕節之際，透露給自己一份小小的幸福，包括換髮型改變造型，也分享了Loro Piana的新包照片，寵愛自己一回，她表示：「吃一頓大餐都好，多愛自己一點！剛剛好。」積極向粉絲散播正能量。

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲陳美鳳送給自己的聖誕禮物是Loro Piana喜馬拉雅鱷魚皮Extra Pocket包。（圖／翻攝im_meifen IG）

以沒有顯著Logo全靠高質感與優雅設計取勝的Loro Piana，近幾年在時尚圈引領「靜奢風」，成為貴婦圈熱門品牌，從歐洲王室成員到BLACKPINK成員Lisa都是愛用者，陳美鳳除了剛入手的喜馬拉雅鱷魚皮材質Extra Pocket手袋，她還擁有灰色鱷魚皮材質的Extra Bag，無論參加許瑋甯與邱澤婚宴或遛狗都愛背此包，兩款包型最大差異在於定位，Extra Pocket傾向小型，Extra Bag尺寸稍大並配有鎖頭，可拎或斜背，相當實用。

