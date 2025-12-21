fb ig video search mobile ETtoday

迪麗熱巴優雅不費力　MIKIMOTO星星珠寶上身款款百搭

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲迪麗熱巴佩戴MIKIMOTO Starry Night系列珠寶。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星迪麗熱巴代言MIKIMOTO珠寶多年，她經常演繹氣勢非凡的高級珠寶，但這回她以極簡黑裝入鏡，戴上款款都是日常好搭配的精緻珠寶，包括進入珍珠世界必備的單珠耳環、點綴5顆小珍珠的短頸鍊，並疊搭星星造型的Starry Night系列項鍊，指間也閃耀多款細緻的珍珠鑽石戒指，優雅毫不費力。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Starry Night珍珠鑽石耳環，132,000元。

迪麗熱巴所戴的Starry Night系列珠寶以浪漫夜空為靈感，結合Akoya珍珠與風箏型切割鑽石交織排列，各自象徵明月與繁星，款式包括項鍊、耳環、手鍊與戒指，耀眼迷人。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Starry Night手鍊，102,000元。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO點綴兩顆星星的Starry Night戒指，128,000元。

彗星珠寶則是香奈兒（CHANEL）經典之一，源自1932年初的巴黎香奈兒女士受邀設計並展出一系列以鑽石、鉑金為主的頂級珠寶Bijoux de Diamants系列，她選擇彗星及繁星圖案作為首次高級珠寶系列的主角，至今品牌仍以此元素創作充滿動感的彗星珠寶，例如COMÈTE 1932鑽戒採指間戒設計，戴起來洋溢活潑氣息。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲香奈兒COMÈTE 1932鑽戒，767,000元。（圖／翻攝香奈兒官網）

►摩納哥王妃仙女造型迷人　與台灣珠寶設計師Anna Hu同桌慶聖誕

►Jisoo派對造型秀優雅魅力　疊搭卡地亞美洲豹鑽錶與手環更時髦

MIKIMOTO, CHANEL, 香奈兒

