Jisoo派對造型秀優雅魅力　疊搭卡地亞美洲豹鑽錶與手環更時髦

▲Jisoo穿平口黑洋裝搭配卡地亞美洲豹珠寶示範節慶派對穿搭。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

年終聖誕派對或跨年聚會造型，韓星們陸續示範時髦穿搭，有趣的是服裝不用花俏，男女明星們有志一同都穿上黑裝，選戴造型強烈的珠寶或亮色系名錶，展現閃耀卻不過分張揚的好品味，人氣女團BLACKPINK成員Jisoo便以平口開衩黑洋裝搭配卡地亞（Cartier）Panthère de Cartier珠寶，展現優雅魅力。





▲Jisoo疊戴卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶與手環。

卡地亞日前以「節日故事：來自美洲豹的邀請」為題，在首爾舉辦2025 年終慶典派對，品牌大使Jisoo穿極簡黑洋裝亮相，露出漂亮鎖骨線條，華麗亮點就落在耳際的美洲豹耳環，並疊搭Panthère de Cartier美洲豹手環與鑽錶；同場的男星邊佑錫也以黑裝上陣，巧妙搭配卡地亞綠色面盤的Ballon Bleu de Cartier腕錶呼應聖誕氣氛。





▲邊佑錫戴卡地亞綠色面盤的Ballon Bleu de Cartier腕錶呼應聖誕氣氛。

寶格麗（BVLGARI）南韓品牌大使張員瑛則出席位於首爾的HOLIDAY DIVAS’ DREAM期間限定快閃店活動，她身穿黑色迷你裙裝大秀美腿，並戴上DIVAS’ DREAM珠寶與DIVAS’ DREAM 紅木嵌花面盤與玫瑰金鑲鑽腕錶，亮眼裝扮輕鬆贏得目光。





▲寶格麗南韓品牌大使張員瑛現身HOLIDAY DIVAS’ DREAM期間限定快閃店。（圖／寶格麗提供）