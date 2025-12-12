fb ig video search mobile ETtoday

Jisoo派對造型秀優雅魅力　疊搭卡地亞美洲豹鑽錶與手環更時髦

>

▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Jisoo穿平口黑洋裝搭配卡地亞美洲豹珠寶示範節慶派對穿搭。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

年終聖誕派對或跨年聚會造型，韓星們陸續示範時髦穿搭，有趣的是服裝不用花俏，男女明星們有志一同都穿上黑裝，選戴造型強烈的珠寶或亮色系名錶，展現閃耀卻不過分張揚的好品味，人氣女團BLACKPINK成員Jisoo便以平口開衩黑洋裝搭配卡地亞（Cartier）Panthère de Cartier珠寶，展現優雅魅力。

▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Jisoo疊戴卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶與手環。

卡地亞日前以「節日故事：來自美洲豹的邀請」為題，在首爾舉辦2025 年終慶典派對，品牌大使Jisoo穿極簡黑洋裝亮相，露出漂亮鎖骨線條，華麗亮點就落在耳際的美洲豹耳環，並疊搭Panthère de Cartier美洲豹手環與鑽錶；同場的男星邊佑錫也以黑裝上陣，巧妙搭配卡地亞綠色面盤的Ballon Bleu de Cartier腕錶呼應聖誕氣氛。

▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲邊佑錫戴卡地亞綠色面盤的Ballon Bleu de Cartier腕錶呼應聖誕氣氛。

寶格麗（BVLGARI）南韓品牌大使張員瑛則出席位於首爾的HOLIDAY DIVAS’ DREAM期間限定快閃店活動，她身穿黑色迷你裙裝大秀美腿，並戴上DIVAS’ DREAM珠寶與DIVAS’ DREAM 紅木嵌花面盤與玫瑰金鑲鑽腕錶，亮眼裝扮輕鬆贏得目光。

▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗南韓品牌大使張員瑛現身HOLIDAY DIVAS’ DREAM期間限定快閃店。（圖／寶格麗提供）

►摩納哥王妃聖誕裝超貼身　優雅裙裝不容一絲贅肉

►卡地亞小美洲豹總店調皮尋寶　LINE免費下載萌樣貼圖

關鍵字：

BLACKPINK, Jisoo, Cartier, 卡地亞, 邊佑錫, BVLGARI, 寶格麗, 張員瑛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

風Luxury／愛馬仕小狗工藝錶萌翻　彎彎笑眼讓人融化

風Luxury／愛馬仕小狗工藝錶萌翻　彎彎笑眼讓人融化

莉莉柯林斯遇「貝嫂」不輸陣　穿28年古董衣露半球辣翻

莉莉柯林斯遇「貝嫂」不輸陣　穿28年古董衣露半球辣翻

G-SHOCK攜手AI造金屬錶 　全新抗震結構更威

G-SHOCK攜手AI造金屬錶 　全新抗震結構更威

Seiko粉紅錶出現腳印！　粉紅豹搞的鬼 大力水手錶上秀大肌肉　揮桿指示分鐘 Oris飛行錶變洗鍊　噴射機渦輪斜紋躍上錶圈 摩納哥王妃聖誕裝超貼身　優雅裙裝不容一絲贅肉 林柏宏最寶貝《96分鐘》裡的浪琴表　「陪我度過很多辛苦時刻」 李秉憲老婆搶戴GD雛菊耳環　台灣頂級錶店開賣 汶萊王子妃挺泰國豪門嫂嫂　戴頂級祖母綠珠寶明艷動人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面