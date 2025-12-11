Oris飛行錶變洗鍊　噴射機渦輪斜紋躍上錶圈

▲Oris ProPilot沙漠特別版，103,800元。（圖／Oris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

潛水錶風行多年，瑞士腕錶品牌Oris近期將目光轉向飛行錶，在2025年杜拜鐘錶周（Dubai Watch Week）上，發布全新升級的ProPilot日期錶與沙漠特別版腕錶，線條更為俐落，錶框從錢幣紋改為噴射機渦輪結構的斜紋裝飾，面盤、立體數字與指針均重新設計，呈現更簡潔且銳利的風格。





▲Oris ProPilot 3D列印碳纖維錶殼。

Oris自2022年起與專注空中救火任務的Coulson航空建立合作夥伴關係，因此今年年末的設計焦點落在飛行錶款，最新ProPilot沙漠特別版採用41毫米輕量化碳纖維錶壓製而成，搭配以具顆粒質感的漠沙色面盤呼應發表之地杜拜；同場發表的新一代 ProPilot日期腕錶系列，保留大錶冠與清晰顯示布局，但細節再優化，例如微調錶耳與比例提升佩戴舒適性，可搭配新款可金屬鍊帶或加入無需打孔微調系統的皮革錶帶，各有曜岩黑、岩白灰與苔岩綠三種配色面盤可供選擇。





▲Oris與專注空中滅火任務的Coulson航空2022年起建立合作夥伴關係。





▲Oris ProPilot日期腕錶岩白灰面盤款，82,800元。





▲Oris ProPilot日期腕錶苔岩綠面盤款，71,800元。

浪琴表（Longines）熱賣的先行者系列也在問世5周年之際，迎來外型更洗練的Spirit Pilot先行者系列飛行員大三針腕錶，39毫米錶殼搭配啞光黑色面盤，有別於現行版的先行者系列大三針錶款，新版取消五星標誌與日期顯示，且分鐘刻度環經過改良提高清晰度，同時展現復古魅力，此外，底蓋改為旋入式設計為72小時動力儲存的COSC瑞士官方天文台認證提供保護。





▲浪琴Spirit Pilot先行者系列飛行員腕錶搭配綠色橡膠錶帶款，78,800元。（圖／浪琴表提供）