大力水手錶上秀大肌肉　揮桿指示分鐘

▲▼大力水手錶 。（圖／公關照）

▲RESERVOIR x Popeye Golf大力水手錶限量300只，186,000元。（圖／RESERVOIR提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶與動漫或卡通人物聯名總能掀起一波話題，法國設計、瑞士製造的RESERVOIR便勾起你我的童年回憶，推出全球限量300只的RESERVOIR x Popeye Golf大力水手錶，經典漫畫角色Popeye卜派躍上面盤，他叼著煙斗、手握高爾夫球桿秀出大肌肉，隨著時間流逝揮桿指示分鐘，每小時完成一次弧形刻度掃過，再自動歸零重新開始，而5時方向的小白球則為跳時功能，讓時間顯示充滿趣味性。

▲▼大力水手錶 。（圖／公關照）

▲RESERVOIR x Popeye Golf大力水手錶，以揮桿指示分鐘，小白球顯示跳時。

RESERVOIR將高爾夫球場景搬到面盤上的Popeye Golf大力水手錶，完美結合幽默美學與鐘錶工藝，採用逆跳分與跳時功能的設計歸功於瑞士製RSV-240 自動上鍊機芯，配有透明後底蓋提供完整視角欣賞機芯細節。每只腕錶附有專屬白色木製收藏盒，外蓋印有卜派家族圖像，內含一顆印有RESERVOIR標誌的 卜派圖案高爾夫球及國際保固卡，為收藏者提供更完整的專屬體驗。

▲▼大力水手錶 。（圖／公關照）

▲Louis Erard × Konstantin Chaykin Unfrogettable Green腕錶（左）與Purple腕錶各限量錶178只，單只206,800元。（圖／Louis Erard提供）

瑞士腕錶品牌Louis Erard則 再度攜手俄羅斯製錶大師 Konstantin Chaykin，推出全新聯名腕錶 Unfrogettable，融合俄羅斯傳說、日本文化象徵與瑞士工藝，運用 五級鈦金屬全新錶殼、源自武士盔甲語彙的 Himeji Kurozan 皮革錶帶，打造俄羅斯民間故事中的「青蛙公主」綠色與紫色兩款錶，面盤上彷彿有兩顆眼睛盯著人，事實上是經典的三針一線設計被反轉，小時盤位在9時方向，小秒盤於對應的3時位置，箭形分鐘指針穿過中央呼應《青蛙公主》故事，更吸睛的是小盤中央的瞳孔會隨著時間流轉，妙趣橫生。
 

RICHARD MILLE成賽車界「標配」　千萬錶見證世界冠軍榮耀時刻　

梅西辣妻肚兜裝露美背　閃耀百萬AP迷你金錶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

