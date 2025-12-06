凱特王妃森林綠大衣呼應聖誕氣氛　一家五口出場宛如時尚大片

▲英國王儲威廉（左起）、喬治王子、路易王子、夏綠蒂公主與凱特王妃一家五口出席聖誕頌歌音樂會。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲威廉與凱特王妃昨（5日）與3個兒女一同出席在西敏寺舉行的聖誕頌歌音樂會，一家五口現身畫面宛如時尚大片，兒女們與威廉都穿著深藍色系服裝，凱特王妃則身穿Catherine Walker設計的森林綠大衣裙，搭配Troy London人造皮草翻領，大衣下可以瞥見她的Miu Miu水晶裝飾褶皺羊毛蘇格蘭紋中長裙，完美呼應節慶氣氛。





▲凱特王妃穿Catherine Walker大衣搭配Troy London 的森林綠色人造皮草翻領，耳際閃耀約470,000元Robinson Pelham星星鑽石耳環。（圖／路透社）

邁入12月聖誕季，凱特王妃出席一連串活動都會以紅或綠色系服裝亮相，昨她出席聖誕頌歌音樂會，第三度穿上森林綠色訂製款Catherine Walker雙排扣大衣，配上Ralph Lauren的黑色麂皮長靴，一出場氣勢十足，不過面對兒女她的眼中盡是柔情，不時對著孩子們露出燦爛笑容。





▲凱特王妃（右）在儀式中對著小兒子路易王子露出燦爛笑容。（圖／路透社）

而閃耀凱特王妃耳際的珠寶為Robinson Pelham的星星造型鑽石耳環，也是應景的聖誕元素之一，此款長耳環可轉換單獨作為星形耳釘佩戴，價格約470,000元。

