fb ig video search mobile ETtoday

凱特王妃森林綠大衣呼應聖誕氣氛　一家五口出場宛如時尚大片

>

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲英國王儲威廉（左起）、喬治王子、路易王子、夏綠蒂公主與凱特王妃一家五口出席聖誕頌歌音樂會。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲威廉與凱特王妃昨（5日）與3個兒女一同出席在西敏寺舉行的聖誕頌歌音樂會，一家五口現身畫面宛如時尚大片，兒女們與威廉都穿著深藍色系服裝，凱特王妃則身穿Catherine Walker設計的森林綠大衣裙，搭配Troy London人造皮草翻領，大衣下可以瞥見她的Miu Miu水晶裝飾褶皺羊毛蘇格蘭紋中長裙，完美呼應節慶氣氛。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃穿Catherine Walker大衣搭配Troy London 的森林綠色人造皮草翻領，耳際閃耀約470,000元Robinson Pelham星星鑽石耳環。（圖／路透社）

邁入12月聖誕季，凱特王妃出席一連串活動都會以紅或綠色系服裝亮相，昨她出席聖誕頌歌音樂會，第三度穿上森林綠色訂製款Catherine Walker雙排扣大衣，配上Ralph Lauren的黑色麂皮長靴，一出場氣勢十足，不過面對兒女她的眼中盡是柔情，不時對著孩子們露出燦爛笑容。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（右）在儀式中對著小兒子路易王子露出燦爛笑容。（圖／路透社）

而閃耀凱特王妃耳際的珠寶為Robinson Pelham的星星造型鑽石耳環，也是應景的聖誕元素之一，此款長耳環可轉換單獨作為星形耳釘佩戴，價格約470,000元。

►汶萊王子妃挺孕肚放閃　337萬卡地亞鑽石手環洩非凡身家

►凱特王妃變艾莎公主　斗篷禮服配東方風冠冕仙氣飄飄

關鍵字：

凱特王妃, 威廉王儲, 路易王子, 夏綠蒂公主, 喬治王子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

汶萊王子妃挺孕肚放閃　337萬卡地亞鑽石手環洩非凡身家

汶萊王子妃挺孕肚放閃　337萬卡地亞鑽石手環洩非凡身家

TAG Heuer馬年錶紅金配喜氣　日期7秀「馬」字

TAG Heuer馬年錶紅金配喜氣　日期7秀「馬」字

G-SHOCK金屬錶中型尺寸登場 　都會感設計、耐衝擊性不變

G-SHOCK金屬錶中型尺寸登場 　都會感設計、耐衝擊性不變

GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選 凱特王妃變艾莎公主　斗篷禮服配東方風冠冕仙氣飄飄 HUBLOT村上隆千萬元陀飛輪錶登台　透明小花好療癒 愛馬仕柏金包、凱莉娃娃包飆出新天價　沒千萬買不到 TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電 黛安娜王妃婚禮香檳登拍賣　估價逾245萬元 山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面