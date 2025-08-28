曾敬驊見李俊昊讚「皮膚好好」　皮衣造型合體逛Berluti台北101新店

fb ig video ETtoday search mobile

記者鮑璿安／台北報導

法國精品Berluti台北101全新門市盛大開幕，今28日邀請品牌大使韓星李俊昊特別來台，攜手台灣男星曾敬驊、詹懷雲亮相，三帥一字排開演繹品牌標誌性的皮外套，同框合照十分養眼。曾敬驊也大讚李俊昊本人很帥，皮膚非常好，笑稱如果有一天能夠合作，要先學習韓文。

▲▼Berluti台北101精品店開幕典禮暨慶祝派對-詹懷雲，李俊昊，曾敬驊。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Berluti台北101精品店開幕典禮暨慶祝派對-曾敬驊。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾敬驊此次選穿Berluti經典Un Jour 皮外套。（圖／記者周宸亘攝）

曾敬驊此次選穿Berluti經典Un Jour 皮外套，腳踩亮黑色Mont Thabor皮鞋，整體風格簡約卻充滿細節，他也分享自己對 Berluti 的初印象：「大學時就來門市看過鞋子，雖然那時沒買，但對皮鞋的配色和質感印象深刻。」談到日前出席「全球OTT獎」（Global OTT Awards）的驚喜時刻，他當時擔任頒獎人時遇到空白的名單，鏡頭捕捉下他滿臉疑惑的表情，曾敬驊也還原當下情況坦言：「當下腦袋空白，有點嚇到但其實沒有想那麼多，蠻有趣的，這是一段很特別的經歷。」他也感謝前輩韓星廉惠蘭完全沒有催促他，十分謙虛給他空間。

▲▼Berluti台北101精品店開幕典禮暨慶祝派對-詹懷雲。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Berluti台北101精品店開幕典禮暨慶祝派對-詹懷雲。（圖／記者周宸亘攝）

▲詹懷雲換上以品牌主打紫灰色Patina麂皮Forestière外套及全新Stellar運動鞋。（圖／記者周宸亘攝）

詹懷雲則換上以品牌主打紫灰色Patina麂皮Forestière外套及全新Stellar運動鞋，他形容這身造型「有種俐落又舒服的感覺」，並大讚品牌在皮革染色與細節工藝上的創新與驚喜。他更提到：「上次跟李俊昊見面是在巴黎男裝周的時候，這次再會感覺很特別。」

Berluti台北101購物中心全新形象精品店，店面入口左側陳列完整皮件系列，打造更具私密性的成衣展示區，空間以溫潤木質、大理石及奢華織品精心打造，品牌率先呈獻彰顯Berluti標誌性Démesure鞋楦演進的經典之作 —Alessandro、Mont Thabor及Stellar系列。

▲▼ Berluti 。（圖／品牌提供）

▲Berluti台北101購物中心全新形象精品店。（圖／品牌提供）

▲▼ Berluti 。（圖／品牌提供）

▲▼ Berluti 。（圖／品牌提供）

▲▼ Berluti 。（圖／品牌提供）

▲李俊昊同款單品，全新紫紅色麂皮飛行員夾克與亮黑色Mont Thabor皮靴。（圖／品牌提供）

同場加映台北101新店】

來自米蘭的頂級皮件品牌Valextra 進駐台北101購物中心2樓，打造揉合建築語彙與義式極簡的期間限定店，以標誌的綠色與大理石紋主視覺鋪陳，搭配幾何格線、鏡面金屬，讓光影在層次牆面上自然流動，讓每一款手袋宛如藝術品般被陳列。為呼應在地文化，品牌特別推出僅於台北101販售的「珍珠奶茶」皮革吊飾，更是時尚迷首選配件。

▲Valextra 。（圖／品牌提供）

▲Valextra 。（圖／品牌提供）

▲Valextra 。（圖／品牌提供）

▲Valextra標誌性的 Iside 系列（右）以及Milano 。（圖／品牌提供）

