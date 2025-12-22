星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

fb ig video search mobile ETtoday

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

本周耶誕節將來臨，星巴克今（12／22）起一連兩天推出買一送一優惠，讓消費者能在過節前感受放鬆時刻，路易莎上午 11 點前針對黑卡會員推出咖啡第二杯半價優惠，伯朗咖啡周一也有本日、美式咖啡買一送一回饋。

星巴克從 12／22 至 12／23 一連兩天推出「耶誕節快樂 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。 

請注意優惠品項不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、冰淇淋飲品與雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館在 12 月底前，每周一持伯朗 Lounge 卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以 Lounge 卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／業者提供）

路易莎針對黑卡會員，在 12 月期間推出全飲品會員集點、滿 5 點可享飲品 9 折活動，咖啡飲品也續推上午 11 點前，第二杯咖啡半價優惠，採外門市精品咖啡「衣索比亞 谷吉 酒精日曬」，也推出原價 150 元，特價 105 元促銷。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

