fb ig video search mobile ETtoday

「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補

>

星座,個性,占卜。（圖／IG）

▲「高敏感星座Top 3」，表面雲淡風輕，內心早已拍完一整季連續劇。（圖／IG）

記者鮑璿安 ／綜合報導

你身邊是不是也有那種表面雲淡風輕，內心早已拍完一整季連續劇的人？一句話能反覆咀嚼三天、一個眼神就腦補出陰謀論，明明沒有發生什麼大事，心裡卻像在開緊急警報。雖然高敏感不等於脆弱，很多時候反而代表同理心、洞察力很強，但當情緒累積到爆表，也容易出現玻璃心、想太多、瞬間受傷的狀態。以下整理「高敏感星座Top 3」，他們真的就是想很多。

Top 1：巨蟹座

巨蟹的高敏感，核心關鍵就是太在意關係，他們不是玻璃心，是「心很軟」，對別人的語氣、態度、微妙變化極度敏銳。你今天回訊息慢一點，或是已讀不回，他們可能已經默默推演一場大戲，巨蟹不一定會立刻說出口，但會把情緒收進心裡反覆翻攪，最後可能用冷處理來表達，巨蟹的敏感也常伴隨強烈的照顧欲，他們願意為你付出很多，但也更需要「被重視、被肯定」。如果你身邊有巨蟹，請記得：一句溫柔的確認，能讓他們瞬間安心。

Top 2：雙魚座

雙魚的內心戲不是一般等級，他們非常容易把小細節放大成情緒事件，尤其在關係裡會用感受來判斷對方的愛與不愛，偏偏感受又常常會誤判，於是就會陷入自我拉扯。更典型的是，雙魚很容易把委屈藏起來，表面說沒事，心裡卻默默掉進情緒深海。對雙魚而言，最需要的不是講道理，而是被理解：「我懂你為什麼會這樣想」。

Top 3：天蠍座

別被天蠍的冷酷外表騙了，他們的高敏感其實很強，只是他們不想讓人看出來。天蠍的玻璃心更像「自尊心警報」，很在意被尊重、被重視，一旦覺得自己被忽略、被比較、被質疑，就會瞬間進入防禦模式。天蠍更擅長把受傷包起來，表面沒事，心裡卻會記得很久，甚至默默重新評估你的位置。天蠍的敏感也表現在洞察力上，他們很會讀人，能看懂話裡話，也因此更容易「想太多」。如果你和天蠍相處，最重要的是誠實與一致性，因為他們最怕被敷衍、被背叛。

關鍵字：

高敏感, 運勢, 巨蟹座, 雙魚座, 天蠍座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

ET Fashion

推薦閱讀

氣溫驟降氣色差？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　

氣溫驟降氣色差？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

安格斯12星座一周運勢1／5-1／11　巨蟹更清楚誰是真的支持你

安格斯12星座一周運勢1／5-1／11　巨蟹更清楚誰是真的支持你

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質 安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手 超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運 為何時髦精人手一條「三角圍巾」　5款保暖百搭推薦清單今冬必須擁有 雙手比臉更易顯老！OPI推出指尖晚安面膜、Melvita精華油指緣也能抹 擺脫比較焦慮！「3個方法」教你穩定心態、不被他人評價左右 HUBLOT嶄新工藝打造馬年錶　刺繡概念融入駿馬圖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面