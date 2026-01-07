「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補





▲「高敏感星座Top 3」，表面雲淡風輕，內心早已拍完一整季連續劇。（圖／IG）

記者鮑璿安 ／綜合報導

你身邊是不是也有那種表面雲淡風輕，內心早已拍完一整季連續劇的人？一句話能反覆咀嚼三天、一個眼神就腦補出陰謀論，明明沒有發生什麼大事，心裡卻像在開緊急警報。雖然高敏感不等於脆弱，很多時候反而代表同理心、洞察力很強，但當情緒累積到爆表，也容易出現玻璃心、想太多、瞬間受傷的狀態。以下整理「高敏感星座Top 3」，他們真的就是想很多。

Top 1：巨蟹座



巨蟹的高敏感，核心關鍵就是太在意關係，他們不是玻璃心，是「心很軟」，對別人的語氣、態度、微妙變化極度敏銳。你今天回訊息慢一點，或是已讀不回，他們可能已經默默推演一場大戲，巨蟹不一定會立刻說出口，但會把情緒收進心裡反覆翻攪，最後可能用冷處理來表達，巨蟹的敏感也常伴隨強烈的照顧欲，他們願意為你付出很多，但也更需要「被重視、被肯定」。如果你身邊有巨蟹，請記得：一句溫柔的確認，能讓他們瞬間安心。

Top 2：雙魚座

雙魚的內心戲不是一般等級，他們非常容易把小細節放大成情緒事件，尤其在關係裡會用感受來判斷對方的愛與不愛，偏偏感受又常常會誤判，於是就會陷入自我拉扯。更典型的是，雙魚很容易把委屈藏起來，表面說沒事，心裡卻默默掉進情緒深海。對雙魚而言，最需要的不是講道理，而是被理解：「我懂你為什麼會這樣想」。

Top 3：天蠍座

別被天蠍的冷酷外表騙了，他們的高敏感其實很強，只是他們不想讓人看出來。天蠍的玻璃心更像「自尊心警報」，很在意被尊重、被重視，一旦覺得自己被忽略、被比較、被質疑，就會瞬間進入防禦模式。天蠍更擅長把受傷包起來，表面沒事，心裡卻會記得很久，甚至默默重新評估你的位置。天蠍的敏感也表現在洞察力上，他們很會讀人，能看懂話裡話，也因此更容易「想太多」。如果你和天蠍相處，最重要的是誠實與一致性，因為他們最怕被敷衍、被背叛。