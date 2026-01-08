fb ig video search mobile ETtoday

禮客Outlet改裝出清萬件商品1折起　4千元休閒鞋1千有找

▲禮客內湖店20年改裝出清，萬件商品1折起。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

位於內湖美式賣場 COSTCO 旁的禮客 Outlet，近期迎來自 2005 年開幕首次大規模重整改裝，即起舉辦出清優惠，為期兩個月分為兩波段接力登場，首波規劃 990 元均一價專區，強調可用不到千元買到數千價值商品，並集結館內百家品牌祭出全面 1 折起折扣，消費滿 8,000 元再送 500 元 APP 抵用券 。

▲禮客內湖1店Royal Elastics男款拚色休閒鞋，原價4,270元，特價990元。

禮客內湖店即起至 1／19 期間，推出首波出清活動，包括 UUIN、GRAND ONIL、克萊亞、LINDARICO，MOSCHINO、ETRO、HAMA BOUTIQUE 等複合式名品專櫃，以及運動休閒adidas、ROXY、PUMA 等運動潮流品牌、男裝高爾夫球服飾等，萬件服飾全面下殺 1 折起。

▲禮客內湖店PGA雙面穿保暖背心，原價6,580元，特價987元；adidas尼龍休閒包，搶購價483元。

另推出「990 元獵殺專區」，包括原價 4,270 元的 Royal Elastics 男款拼接休閒鞋，特價只要 990 元；原價 6,580 元的 PGA 雙面穿保暖背心，出清價 987 元，還有特價 483 元的 adidas 尼龍休閒包，讓民眾享受真正的挖寶樂趣 。

業者表示，除商品特價還有滿額回饋，活動期間當日累計消費滿 8,000 元，就送 500 元的 APP 電子抵用券，直接將回饋轉化為購物金 。針對新會員於改裝出清期間首次下載並註冊禮客 APP，官方立即贈送 100 元購物金。

第二波活動則於 1／20 至 2／22 登場，在第二波活動期間單筆消費滿 1,000 元，就有機會抽最新款的 iPhone 17 256GB、Dyson 三合一涼暖智能空氣清淨機、Dyson 吹風機以及 OSIM 護眼樂等實用健康家電 。

▲天母SOGORoots短版羽絨外套原價8,980元，特價7,184元；ココディールa可立領綁帶大衣原價11,290元，特價7,990元；ココディールb北歐風編織毛衣原價4,290元，特價3,090元。

天母 SOGO 即起至 1／28 盛大推出冬季亮點檔期「2026冬尚雪旅 WINTER SALE 5折起」。以雪國旅遊意象打造充滿溫度與氛圍的冬日購物體驗，館內從保暖時尚的冬季穿搭、機能型外出服飾，到冬日必備的家電寢具與生活用品，眾多精選商品全面 5 折起。

業者表示，因應季節性需求，從 1／3 至 1／14 推出「暖冬衣櫥－流行女裝特賣會」，集結多家品牌聯合展出，商品最低 2 折起，吸引女性消費族群搶購冬季穿搭；1／16 至 1／25 也將登場「動感潮流－休閒運動特賣會」，多款知名運動品牌祭出 4 折起優惠，包括 NIKE、LYNX 等品牌商品，滿足運動與日常休閒穿搭需求。
 

關鍵字：

禮客Outlet, 改裝出清, 內湖禮客, 1折起, iPhone 17, Dyson, 990元專區, 聰明消費, SOGO, 特賣

