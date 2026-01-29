馬年聞香迎好運！CREED、PENHALIGON’S 新春限定一次看

fb ig video search mobile ETtoday

記者曾怡嘉／綜合報導

迎接農曆馬年，英國皇室香氛品牌 CREED 與 PENHALIGON’S 不約而同以「駿馬」為靈感，透過香氣與視覺藝術，為新春揭開充滿力量與祝福的嶄新篇章。

#CREED 金駿迎春，新年限定包裝登場

▲▼新春香氛。（圖／品牌提供）

▲金駿迎春新年限定包裝。

CREED 憑藉深厚的皇室御用背景，以及品牌與馬術文化的歷史淵源，推出「金駿迎春新年限定包裝」。整體視覺以流動線條勾勒奔馳駿馬的力量與優雅，藝術家更以繁盛花卉與果實直接構築出「花馬」意象，搭配鮮明色彩，象徵新年蓬勃旺盛、自由奔放的生命力，畫面中可見鳳梨、柑橘等元素，巧妙呼應 CREED 經典之作《阿文圖斯》的標誌性香材，也向品牌最具代表性的精神致敬。

▲▼新春香氛。（圖／品牌提供）

▲▼新春香氛。（圖／品牌提供）

▲年節限量活動，只送不賣。

即日起至 2 月 28 日，CREED 推出「金駿迎春」年節限量活動，活動期間消費不限金額，即可獲贈「CREED 金駿迎春紅包袋」乙組（5 入），凡購買 50ml 以上香水，即享「CREED 金駿迎春精裝香水封套」乙份。

PENHALIGON’S 駿馬躍現，新春好運隨香而至

▲▼新春香氛。（圖／品牌提供）

▲潘海利根 不期而遇的芬利，75ml，10,800元。

同樣為迎接馬年，PENHALIGON’S 以獸首肖像系列《不期而遇的芬利》作為新春主角，讓駿馬之姿躍然登場。赤紅與鎏金交織的鬃毛象徵喜悅、幸運與萬象更新，為嶄新一年注入祝福與能量。

▲▼新春香氛。（圖／品牌提供）

▲潘海利根 2026新年限定獸首肖像香氛隨身組，10ml*2，3,195元。

此外，新春期間也限定推出獸首肖像雙香組合，集結《不期而遇的芬利淡香精》的皮革辛香調，以及《望眼欲穿的公爵夫人淡香精》融合玫瑰、柑橘的優雅氣息，引領嗅覺展開一場沉醉之旅。

▲▼新春香氛。（圖／品牌提供）

▲潘海利根馬年新春限定禮贈活動。

即日起至 2026 年 2 月 22 日，潘海利根全台形象店同步推出《2026 馬年新春限定禮贈》活動，消費即可獲得專屬新春好禮（數量有限，贈完為止），單筆消費滿 1,600 元，即享《馬年新春限定紅包袋》乙份，購買任一獸首肖像 75ml 作品，即享《馬年新春絲巾飾帶》乙份，單筆消費滿 12,000 元，可獲得《潘海利根幸運馬蹄鐵》乙份。

關鍵字：

CREED, 馬年限定, 香氛, PENHALIGON’S, 新春活動

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

