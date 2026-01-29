6個小地方看出約會對象「真正人格」　女生都該學

▲有時觀察行為比語言更可靠。（圖／取自pixabay、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

聰明如妳，自然會體認言語不能代表一個人的道理，無論對方說話技巧有多高，用細微的動作或態度，妳仍然可以判斷他的真正人格。

握手

堅定地握手通常代表著穩重自信，對方在人生上成功的經驗較多，且不易受挫折影響；感覺無力敷衍，代表自信不夠，且有點神經質。

▲握手能透露一個人的性格是否有自信。

準時

跟你相約定的時候是否準時，可看出妳在他心中的重要性，真正重要的話，任何理由都不是藉口，若常在重要場合遲到，懶散的性格就更明顯。

對服務生的態度

對服務生或部下的態度不好，代表他不但自視甚高，且性格上有缺陷，即使取得成功也不會受人喜歡。

▲對服務生的態度能反映一個人的內心是否有缺陷。

筆跡

筆跡研究家曾表示：字寫得比較大的人較開朗，能融入妳的朋友與家庭，字體較小的人比較內向謹慎；字跡往右傾性格較溫暖、多愁善感，往左傾斜則思想內斂，深思熟慮，不傾斜的人較務實。

▲不妨觀察一下對方的字跡。

看手機的頻率

摒除處理公事，若跟妳相處動不動就拿出手機上網或玩遊戲的人，透露出他想隨時獲得刺激，不喜歡無聊，這種人的性格情緒起伏較大。

眼神

這算是老生常談，但碰到一個維持眼神、堅定且不飄移的人非常困難，專心、擁有自信是基本特質，他也會給你滿滿的安全感。

▲眼神能辨識對方是否想法堅定。