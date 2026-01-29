fb ig video search mobile ETtoday

6個小地方看出約會對象「真正人格」　女生都該學

>

▲▼ 帥哥,男人,型男,墨鏡。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲有時觀察行為比語言更可靠。（圖／取自pixabay、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

聰明如妳，自然會體認言語不能代表一個人的道理，無論對方說話技巧有多高，用細微的動作或態度，妳仍然可以判斷他的真正人格。

握手
堅定地握手通常代表著穩重自信，對方在人生上成功的經驗較多，且不易受挫折影響；感覺無力敷衍，代表自信不夠，且有點神經質。

▲兩性,心靈,男性,握手,寫字。（圖／取自pixabay）

▲握手能透露一個人的性格是否有自信。

準時
跟你相約定的時候是否準時，可看出妳在他心中的重要性，真正重要的話，任何理由都不是藉口，若常在重要場合遲到，懶散的性格就更明顯。

對服務生的態度
對服務生或部下的態度不好，代表他不但自視甚高，且性格上有缺陷，即使取得成功也不會受人喜歡。

▲兩性,心靈,男性,握手,寫字。（圖／取自pixabay）

▲對服務生的態度能反映一個人的內心是否有缺陷。

筆跡
筆跡研究家曾表示：字寫得比較大的人較開朗，能融入妳的朋友與家庭，字體較小的人比較內向謹慎；字跡往右傾性格較溫暖、多愁善感，往左傾斜則思想內斂，深思熟慮，不傾斜的人較務實。

▲兩性,心靈,男性,握手,寫字。（圖／取自pixabay）

▲不妨觀察一下對方的字跡。

看手機的頻率
摒除處理公事，若跟妳相處動不動就拿出手機上網或玩遊戲的人，透露出他想隨時獲得刺激，不喜歡無聊，這種人的性格情緒起伏較大。

眼神
這算是老生常談，但碰到一個維持眼神、堅定且不飄移的人非常困難，專心、擁有自信是基本特質，他也會給你滿滿的安全感。

▲男性,單身,微笑。（圖／unsplash）

▲眼神能辨識對方是否想法堅定。

關鍵字：

性格分析, 握手, 筆跡學, 眼神觀察, 態度判斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

感情淡了是什麼感覺？從「3個細節」看對方還愛不愛你

感情淡了是什麼感覺？從「3個細節」看對方還愛不愛你

朋友走散不是錯！感到難過是正常　教你溫柔告別友情的變化

朋友走散不是錯！感到難過是正常　教你溫柔告別友情的變化

日本旅遊購物指南！三宅一生BaoBao價差超有感、「愛馬仕平替」必掃

日本旅遊購物指南！三宅一生BaoBao價差超有感、「愛馬仕平替」必掃

壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了 2026馬年限定鞋必買清單　adidas增高鞋、NIKE AF1飛馬刺繡引爆少女心 喬治娜生日收183萬大禮　勞力士鑽錶收藏+1 最會說謊星座Top 3！第一名被抓包也不認錯　還怪別人想太多 香氛蠟燭也能玩疊香！搭配基準、使用技巧全解析　打造獨一無二的居家質感 全台唯一！迪奧粉紅糖果夢幻屋太可愛　限定潤唇釉吊飾一定要有 不適合結婚的星座Top 3！第一名天生抗拒承諾　只想享受當下戀愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面