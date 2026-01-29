2026馬年限定鞋必買清單　adidas增高鞋、NIKE AF1飛馬刺繡引爆少女心

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

新年穿新鞋，不只象徵「步步高升」，更是找到新出路的好寓意！迎接2026 「丙午馬年」（火馬年），各大運動品牌將生肖、幸運色與馬蹄、飛馬等文化元素結合，推出極具收藏價值的限定鞋款。本篇為你精選12雙2026馬年限定球鞋，從專業機能跑鞋到潮流厚底休閒鞋，帶你掌握必買款式與設計細節，不論是過年走春穿搭、投資收藏，這份清單絕對要存下來！

▲馬年限定鞋 。（圖／品牌）

▲2026馬年限定球鞋。（圖／Nike、Converse）

2026馬年球鞋深度評析：12雙必買清單

1. Onitsuka Tiger鬼塚虎：MEXICO 66馬年限定版

這款MEXICO 66將「馬」的元素運用得非常高級。鞋墊上有滿版馬蹄圖樣，鞋身中央點綴象徵幸運的七釘金色馬蹄鐵。最驚豔的是鞋尾拼接了柔軟的仿馬毛材質，增加觸覺與視覺層次。

編輯點評： 這雙適合追求細節質感的穿搭客，深紅調與金色馬蹄鐵的組合，低調卻極具氣場。

▲馬年限定鞋 。（圖／品牌）

▲Onitsuka Tiger鬼塚虎 MEXICO 66，NT$5,180。（圖／Onitsuka Tiger鬼塚虎）

2. adidas Originals：CNY X OZVENUZ 運動休閒鞋

專為亞洲女孩設計的增高大底，結合愛迪達三葉草徽標與馬蹄釦設計。

亮點： 紅金配色鞋帶細節滿分，官網一上架即面臨缺貨，想入手的人建議手速要快。

▲馬年限定鞋 。（圖／品牌）

▲adidas Originals CNY X OZVENUZ 運動休閒鞋，NT$4,890。（圖／adidas Originals）

3. adidas Originals：CNY X GAZELLE W

這雙Gazelle打破了「節慶鞋等於俗氣」的印象，採用雅致的紅色調配上中國結徽標。

編輯點評： 復古鞋型（Terrace Shoes）依正紅，這雙Gazelle是2026走春最時髦的選擇。

▲馬年限定鞋 。（圖／品牌）

▲adidas Originals CNY X GAZELLE W 運動休閒鞋，NT$4,290。（圖／adidas Originals）

4. Nike：Air Force 1 Low CNY 馬年限定飛馬刺繡

Nike今年的AF1絕對會引爆少女心！鞋側加入了多樣的 「飛馬」細節刺繡，鞋舌更繪上象徵生機的青青草原。

編輯點評： AF1經典的白底讓這雙鞋即便在過年後穿也不突兀，是實穿與收藏價值兼具的首選。

▲馬年限定鞋 。（圖／品牌）

▲Nike Air Force 1 Low CNY 馬年限定飛馬刺繡休閒鞋，價格店洽。（圖／截圖自小紅書＠季敞奢品）

5. Nike：Pegasus 41「脫韁」系列

以「奔騰駿馬」為靈感，Pegasus 41象徵年輕人不受限制的精神。鞋墊印有「遊牧烏托邦」圖案，呼應自由馳騁的內核。

適合對象： 習慣在連假期間保持運動習慣的跑者，或者喜歡機能風（Gorpcore）的潮流玩家。

▲馬年限定鞋 。（圖／品牌）

▲Nike Pegasus 41，價格店洽。（圖／Nike、截圖自小紅書＠一只海膽）

6. BIRKENSTOCK：特別版 BOSTON（火馬生肖款）

靈感來自2026丙午火馬年。沙色麂皮鞋身搭配黑色長毛飾帶，致敬火馬桀驁不馴的魅力。

亮點： 黑色紋理飾帶與沙色形成的強烈對比，是今年最具個性的一款勃肯鞋。

▲馬年限定鞋 。（圖／品牌）

▲BIRKENSTOCK 特別版 BOSTON，價格店洽。（圖／BIRKENSTOCK）

7. BIRKENSTOCK：絲絨色豪華版 BOSTON

針對喜愛奢華感的消費者，推出了高級絲絨色系，並搭配大尺寸金色扣飾。

推薦色： 喜慶紅、低調黑。

▲馬年限定鞋 。（圖／品牌）

▲BIRKENSTOCK  絲絨色版本 BOSTON，價格店洽。（圖／BIRKENSTOCK）

8. CONVERSE：Chuck 70 馬年流蘇版

以「馬上起飛」為概念，採用緞面織紋鞋面與 可拆卸皮革流蘇，靈活性極高。

穿搭建議： 拆下流蘇是經典帆布鞋，裝上流蘇則是派對亮點。

▲馬年限定鞋 。（圖／品牌）

▲CONVERSE Chuck 70 馬年流蘇版，價格店洽。（圖／CONVERSE）

9. CONVERSE：Run Star Trainer 馬年流蘇版

輕盈的Run Star Trainer搭載三層記憶雲感鞋墊，鞋跟暗藏馬蹄D型環巧思。

優點： 非常適合過年期間需要長時間站立或走春拜訪親友的人。

▲馬年限定鞋 。（圖／品牌）

▲CONVERSE Run Star Trainer 馬年流蘇版，價格店洽。（圖／CONVERSE）

10.On昂跑：Cloudsurfer Max

新春款式Year of the Horse馬年限定系列搭配喜氣紅色Logo和鞋墊，全新工程網布以及新設計的鞋眼片、鞋舌結構帶來舒適、透氣輕量感，並且提供極致的緩震與順暢滾動感。

適合對象：輕鬆跑得更遠，長距離訓練使用的鞋款。

▲馬年限定鞋 。（圖／品牌）

▲On昂跑 Cloudsurfer Max，NT$6,280。（圖／On昂跑）

11.On昂跑：Cloudmonster Void

On Cloudmonster Void鞋面全新升級的網眼鞋面更加輕盈透氣，鞋舌柔軟舒適有質感，並採用較耐用的TPU鞋帶鞋眼片提升了整體結構。同時搭載Helion®超級發泡中底材質，提供強大緩震回饋。大底上的橡膠材質則提供穩固的抓地力。

適合對象：渴望在跑道上展現爆發力與速度感，同時追求與眾不同的強烈個人風格。

▲馬年限定鞋 。（圖／品牌）

▲On Cloudmonster Void，NT$5,780。（圖／On昂跑）

12.On昂跑：Cloud 6

作為生活休閒線的重點鞋款，Cloud 6馬年限定延續經典外觀，全新網布鞋面提升了耐用性與透氣性，並具備更強的耐磨性，輕鬆應對日常穿著需求。大底採用全新設計的橡膠材質，提升了抓地力與耐用性。中性馬棕色耐髒又耐看，男女都適合穿。

▲馬年限定鞋 。（圖／品牌）

▲On Cloud 6，NT$4,980。（圖／On昂跑）

2026 馬年限定鞋常見問題FAQ

Q1：2026 年馬年限定鞋的主打色是什麼？

A：除了經典的紅與金，2026年受「火馬」元素影響，沙色、深棕色以及亮澤紅（Burgundy）也是各大品牌的重點色。

Q2：如何避免馬年鞋款穿起來太「俗氣」？

A：建議挑選將生肖元素藏在細節（如鞋墊、馬蹄扣、刺繡）的鞋款，並搭配日常簡約的服裝，讓球鞋成為視覺焦點。

Q3：Nike或adidas的馬年鞋款哪裡買？

A：多數限定款已在2026年1月陸續於品牌官方官網、直營門市及指定選物店（如ABC-MART Grand Stage）上架。

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

