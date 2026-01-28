fb ig video search mobile ETtoday

全台唯一！迪奧粉紅糖果夢幻屋太可愛　限定潤唇釉吊飾一定要有

>

迪奧,舒特膚,保養,彩妝,Jisoo,美妝, 。（圖／記者李薇攝）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

才剛剛在東京亮相的迪奧癮誘糖果快閃店28日在台灣登場，全台唯一一座進駐新光三越信義新天地A11，整座繽紛夢幻的糖果世界，簡直粉紅泡泡滿點！現場更是陳列了最新的糖果系「癮誘粉漾香氛」、蜜漬彩妝「粉漾潤唇釉」，一次把最新的Jisoo御用單品通通拿到手。

迪奧,舒特膚,保養,彩妝,Jisoo,美妝, 。（圖／記者李薇攝）

迪奧,舒特膚,保養,彩妝,Jisoo,美妝, 。（圖／記者李薇攝）迪奧,舒特膚,保養,彩妝,Jisoo,美妝, 。（圖／記者李薇攝）

這次癮誘糖果快閃店打造5大區域：糖果導覽區、癮誘香氛互動區、癮誘糖果試妝區、專屬刻字服務區、癮誘甜心糖果吧，其中最特別的癮誘香氛互動區，首度引進自動化的香水試聞系統，不僅非常可愛也充滿高科技，另外主場癮誘糖果試妝區也提供一對一的試妝服務，除了Jisoo全新演繹的粉漾潤唇釉之外，還有最新的2026年春妝可以體驗美色，絕對滿足彩妝控玩色慾望。

迪奧,舒特膚,保養,彩妝,Jisoo,美妝, 。（圖／記者李薇攝）迪奧,舒特膚,保養,彩妝,Jisoo,美妝, 。（圖／記者李薇攝）

當然全台唯一快閃店也有獨家可愛的贈品可以擁有，只要在活動期間消費滿額就可以獲得超級可愛的「粉漾潤唇釉吊飾」，還有機會帶走糖果設計的癮誘粉漾香氛針管三入組，活動從1月29日至2月12日，想要參加直接「線上預約」就能留下專屬回憶。

迪奧,舒特膚,保養,彩妝,Jisoo,美妝, 。（圖／記者李薇攝）迪奧,舒特膚,保養,彩妝,Jisoo,美妝, 。（圖／記者李薇攝）

舒特膚在今年與《恐龍的房間》療癒聯名，針對現在秋冬季節許多人擁有敏感肌膚問題，因此在官方momo以及蝦皮旗艦館祭出53折起，momo旗艦館購買舒特膚長效潤膚系列滿999元，贈恐龍的房間聯名帆布袋；蝦皮商城舒特膚全館滿1299元，即贈油潔膚露29ml＋恐龍的房間聯名包包。

迪奧,舒特膚,保養,彩妝,Jisoo,美妝, 。（圖／記者李薇攝）

迪奧, 舒特膚, 保養, 彩妝, Jisoo, 美妝

