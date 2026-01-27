星巴克小熊玻璃杯台灣終於要賣了！1／28快為療癒衝一波

▲星巴克小熊玻璃 TOGO 冷水杯終於要在台灣開賣啦。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

還記得在歐美 IG 上洗版的星巴可小熊玻璃杯嗎？台灣市場終於準備開賣啦！1／28正式在線上與全門市推出，透明的玻璃設計讓你裝不同飲品，都能呈現不同樣貌，可愛的立體坐姿每天都悄悄療癒你，此外「可頌裝扮MINI熊寶寶」也加碼回歸，星巴克絕對讓你可愛到不行！

星巴克準備開賣的「星巴克小熊玻璃 TOGO 冷水杯」，早先於歐美市場亮相時，這款杯子便已掀起一陣話題風潮。杯身完美刻畫小熊圓潤的身形，無論是腹部還是四肢的線條都相當立體，通透的材質質感宛若果凍般迷人。

設計上的一大巧思在於杯蓋採用了綠色針織毛帽造型，上方更印有顯眼的「STARBUCKS」品牌字樣，再配上綠白相間的條紋吸管，營造出濃厚溫馨氛圍。這隻小熊彷彿隨時準備好成為你的日常夥伴，無論是通勤或出遊，都能陪伴在側，其容量為 591 毫升、售價 980 元。

另外「可頌裝扮MINI熊寶寶」也限量回歸，人氣Bearista熊寶寶換上可頌造型裝扮，將咖啡搭配食物的日常美味時刻，轉化為療癒可收藏的設計。身穿溫潤針織上衣，搭配可頌造型斜背包，小巧尺寸適合隨身吊掛，陪伴每一段咖啡時光，也同於1／28 登場，售價 700 元。

「星巴克小熊玻璃 TOGO 冷水杯」將於1／28在全門市和線上門市正式推出，商品上市當日為顧及安全，指定星巴克小熊玻璃 TOGO 冷水杯與可頌裝扮 MINI 熊寶寶，將依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各 1 張。各門市營業開始後，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買，若現場叫號未到無法完成結帳或是遺失號碼牌或毀損無法辨識等，即視同放棄購買權利。

星之卡比近期在新光三越台北南西店一館 9 樓開設「KIRBY'S PUPUPU MARKET」快閃店。這次展場別出心裁地設計成「噗噗噗之國的超級超市」，現場佈置充滿巧思，像是具備泡泡能力的洗衣精、瓦豆魯迪的柳橙汁、帝帝帝大王的牙膏等概念商品牆，每一個角落都萌到讓人相機停不下來。

此外，活動現場特別設置 Nintendo Switch 2 遊戲體驗專區，開放試玩《卡比的馭天飛行者》與《星之卡比 探索發現 Nintendo Switch 2 Edition +星耀世界》等新作，讓玩家能搶先感受新主機的魅力。而現場滿滿的星之卡比周邊，每個單品都超級可愛，讓人有療癒滿滿的採購樂趣。

快閃店即日起至 2／8 止，民眾只要在活動期間至 Nintendo Account 櫃台簽到，就免費贈送「台灣限定卡比鳳梨酥款書籤」；現場購物滿 2,000 元，再加贈一個實用的「飲料提袋」。若現場購買《卡比的馭天飛行者》遊戲，還有機會獲得早期購入特典「壓克力登山扣」，贈品均為限量，記得提早去打卡。