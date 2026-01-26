GD成為CASETiFY首位全球代言人！帥氣波紋手機殼今開賣　NIKE簽下LISA

fb ig video search mobile ETtoday

圖文／CTWANT

品牌代言的邏輯，正在全面改寫。當流量已不是唯一指標，真正能撐起品牌價值的，是文化影響力、創造力與長期風格主導權。2026年一開年，兩個重量級宣布幾乎同時出現——Nike正式迎來BLACKPINK LISA加入大家庭；CASETiFY在15週年之際，宣布G-DRAGON成為品牌首位全球代言人。

運動與流行文化的交會點：BLACKPINK LISA加入Nike大家庭

BLACKPINK成員LISA正式加入Nike大家庭，展開全新長期合作。身兼饒舌歌手、歌手、舞者與演員的LISA，是當代流行美學最具代表性的人物之一，她的加入，象徵Nike對「運動精神×文化風格」的全新定義。

運動與潮流品牌全面改朝換代品牌代言正式翻頁！Nike簽下LISA、CASETiFY欽點G-DRAGON定義新世代iCON

▲LISA正式加入NIKE大家庭。（圖／品牌提供）

14歲即遠赴韓國，在YG Entertainment選拔中脫穎而出的她，從練習生一路走到全球巨星，2025年更完成多重身份的全面進化，包含個人專輯《Alter Ego》、HBO影集《白蓮花大飯店The White Lotus》演員首秀，以及BLACKPINK《Deadline World Tour》的全球巡演。

運動與潮流品牌全面改朝換代品牌代言正式翻頁！Nike簽下LISA、CASETiFY欽點G-DRAGON定義新世代iCON

▲首波形象照LISA穿上經典鞋款Air Max 95亮相。（圖／品牌提供）

此次合作中，LISA以經典鞋款Air Max 95亮相。這雙長年與音樂、次文化、自我表達緊密相連的代表性鞋款，正好映照她以舞蹈為核心、持續輸出能量的創作狀態，也突顯Nike選擇她的關鍵原因——不是代言運動，而是活出運動精神。

從手機殼到文化符號：G-DRAGON成為CASETiFY首位全球代言人

迎來15週年的CASETiFY，正式宣布邀請G-DRAGON擔任品牌首位全球代言人，為品牌揭開結合文化影響力與大膽創意的全新篇章。

橫跨音樂、時尚、藝術領域的G-DRAGON，早已是全球公認的風格指標。他與多個國際精品品牌的合作經驗，以及個人品牌PEACEMINUSONE的成立，讓他不只是代言人，更是創意主導者。CASETiFY也明確指出，G-DRAGON在品牌中的角色將超越傳統代言層次，深度參與年度創意方向，讓電子配件成為文化輸出的載體。

運動與潮流品牌全面改朝換代品牌代言正式翻頁！Nike簽下LISA、CASETiFY欽點G-DRAGON定義新世代iCON

▲G-DRAGON成為CASETiFY首位全球代言人。（圖／品牌提供）

運動與潮流品牌全面改朝換代品牌代言正式翻頁！Nike簽下LISA、CASETiFY欽點G-DRAGON定義新世代iCON

▲CHROMATIC: FORMS & HUES系列。（圖／品牌提供）

CHROMATIC: FORMS & HUES系列，定義當代iCON的創意全貌

此次由G-DRAGON親自演繹、並於1月26日正式推出的代言人獨家CHROMATIC: FORMS & HUES系列，以「藝術雙重性」為設計核心，拆解為「形體之藝（FORMS）」與「色彩之語（HUES）」兩大章節。

「形體之藝」主打金屬波紋手機殼，選用高品質鋁合金精密打造，將CASETiFY標誌性的波紋紋理轉化為流動線條，呈現霧銀質感與前衛工藝美學；「色彩之語」則推出五款繽紛波紋手機殼，包含薄荷藍、萊姆黃，以及官網限定的烈焰橙、螢光綠、晶豔粉，透過色階能量展現截然不同的潮流態度。

運動與潮流品牌全面改朝換代品牌代言正式翻頁！Nike簽下LISA、CASETiFY欽點G-DRAGON定義新世代iCON

▲五款繽紛波紋手機殼。（圖／品牌提供）

同步登場的還包括2合1金屬鏈背帶、可客製金屬吊飾串珠、展翅天使澎澎吊飾、串珠鑰匙圈，以及MagSafe兼容的Snappy™波紋卡套與手機支架，從結構到色彩，全方位定義當代iCON的創意樣貌。

