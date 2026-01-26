濱崎步看霍諾德攀台北101冒冷汗　吳建豪幸運合影

▲吳建豪（左）在霍諾德成功登頂後開心合影，霍諾德戴勞力士Oyster Perpetual Explorer II蠔式鋼腕錶，360,000元。（圖／翻攝vannesswu IG、勞力士官網）

記者陳雅韻／台北報導

美國知名攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnald）昨（25日）徒手攀爬台北101成功，不僅台灣民眾情緒激昂，全球觀眾也同步收看Netflix直播他挑戰不可能的任務，在美國娛樂圈與時尚圈佔有一席之地的卡達夏家族四姊妹、日本天后濱崎步全都守在電視機前直播，男星吳建豪則幸運與霍諾德合影，讓粉絲羨慕不已。





▲濱崎步看霍諾德徒手攀台北101，冷汗直流。（圖／翻攝a.you IG）

昨霍諾德花91分鐘成功徒手攀登台北101，登頂後還從容自拍，讓觀者驚呼連連，完成任務後他接受採訪時，他已戴上勞力士（Rolex）專為冒險家打造的「探二」Oyster Perpetual Explorer II蠔式鋼腕錶，此腕錶除了經得住嚴苛環境考驗，同時兼具實用功能，黑色面盤配備易於辨識的橙色指針與24小時刻度外圈，以及Chromalight夜光顯示。





▲美國實境秀女星金卡達夏在家同步收看霍諾德攀爬台北101。（圖／翻攝Kim Kardashian IG）

霍諾德徒手攀爬台北101的壯舉，吸引全球關注，美國實境秀女星金卡達夏（Kim Kardashian）與名模妹妹坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、網紅妹妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）全程觀看直播，難掩緊張心情；日本天后濱崎步看了也冷汗直流，最終霍諾德成功登頂，讓大眾都鬆了一口氣。

▲名模坎達兒珍娜紀錄霍諾德徒手攀上台北101歷史性的一刻。（圖／翻攝KendalljennerIG）