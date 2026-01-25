fb ig video search mobile ETtoday

Melody 47歲還是又瘦又美！飯前先喝500cc　親曝最有感「MC瘦身法」

Melody 47歲還是又瘦又美！親曝最有感的「MC 瘦身法」　經期第一天就是減肥黃金期！

▲Melody。（圖／取自Melody IG，下同）

圖文／CTWANT

迎來47歲生日的Melody，狀態真的好到不科學！不只臉蛋發光、身形依舊纖細，整個人還自帶一種「過得很好」的鬆弛感。其實之前她就在影片中大方分享自己的日常飲食與瘦身邏輯，沒有極端節食，也不是硬撐不吃，而是靠一套她自己長期實踐、很有感的「MC瘦身法」。

Melody坦言自己體重要是不小心增加了3公斤，就會立刻啟動減重模式！她強調「早上一定要吃得好」，早餐常見的是奇亞籽＋燕麥＋水果的組合，不只抗氧化、補充能量，燕麥的高飽足感也能穩定血糖；或是以水煮蛋、小番茄拌鹽與胡椒，少量亞麻籽油提香，吃得滿足又不負擔。身為麵包控的她也不忌口，只是吐司會把邊邊切掉，保留中間最精華的部分，份量自然就被控制住。

Melody 47歲還是又瘦又美！親曝最有感的「MC 瘦身法」　經期第一天就是減肥黃金期！

外食與應酬多的時候，她靠的是「手掌份量法」。肉類大約以手掌大小為基準，一天不超過6～8份，多吃菜沒有關係，但澱粉一定要節制。她也提醒，中午如果吃多了，晚上就一定要收，最好六點前結束進食。

Melody 47歲還是又瘦又美！親曝最有感的「MC 瘦身法」　經期第一天就是減肥黃金期！

而真正被她點名為瘦身關鍵的，是搭配生理週期的「MC瘦身法」。她分享，MC來之前身體容易水腫、特別想吃零食，但從月經第一天到第七天，其實是減重的黃金期，只要好好控制飲食、不要亂吃，身體就像被reset一樣，代謝會重新啟動。她認為女人每個月一次的MC，本來就是讓身體重整的機會，重點是要算好週期、順著身體走。

Melody 47歲還是又瘦又美！親曝最有感的「MC 瘦身法」　經期第一天就是減肥黃金期！

另外，她幾乎把「喝水」當成瘦身必修課。每天目標至少三瓶近1000cc的水，吃飯前先灌500cc，飽足感自然就來，也能幫助代謝。點心時間則選擇無糖優格搭配火龍果、藍莓等莓果，不加蜂蜜；沙拉醬也自己做，偏向地中海飲食，用橄欖油、檸檬、義式醋與少量芥末醬，盡量維持食物原型。

Melody 47歲還是又瘦又美！親曝最有感的「MC 瘦身法」　經期第一天就是減肥黃金期！

從她的分享可以看出，Melody的瘦不是靠忍，而是靠「懂自己」。順著生理節奏、把份量與喝水做到位，47歲自然也能瘦得穩、狀態好，難怪生日一到，網友只剩下滿滿羨慕。

周刊王, Melody, 瘦身, MC瘦身法

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

