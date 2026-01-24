霍諾德徒手攀101「最新時程、交管懶人包」　1/25上午7時起部分路段封閉

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！徒手攀登台北101延期。（圖／翻攝自IG）

記者蔡惠如／綜合報導

原定於今（1／24）上午登場的美國攀岩名將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101活動，因台北市區清晨降雨未歇，主辦方於上午8點多宣布，考量天候與安全因素，挑戰活動將順延至明（1／25）上午9點舉行。整理最新交通管制措施與相關資訊懶人包，期待明天上午的精彩挑戰！

▲▼ 美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，稍早信義區雨勢不斷，仍陸續有民眾來到現場希望見證歷史時刻。（圖／記者李毓康攝）

挑戰看點：克服反向傾斜與高空強風  
本次挑戰預計於1／25上午9點展開，目標在90分鐘至2小時內攻頂。對於霍諾德而言，攀登台北101面臨三大技術難關：

＊建築結構特殊： 從26樓至90樓的塔身呈現宛如竹節般的「斗」型結構，每一層都向外傾斜約7度，意味著攀爬者身體需長時間懸空，極度考驗核心力量。

＊材質摩擦力低： 不同於岩石表面，101大樓的玻璃帷幕與鋁合金外牆極為光滑，加上濕度影響，估計需比平時多消耗30%的指力來維持抓握。

＊高空風勢： 90樓以上的風切效應強勁，是體力耗盡後最後的心理與生理雙重考驗。

▲ 美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101,主辦方Netflix於台北101對面「信義廣場」架設大型轉播螢幕，進行實況轉播。（圖／記者李毓康攝）

觀賽指南：官方直播與免費視角
無論身在何處，都能透過以下方式見證歷史，請注意今天約有2至3千人抵達會場，建議明日想親身到場見證的民眾，建議提早出門佔好位子，並盡量輕裝避免被推擠。

＊家中觀賞： Netflix將進行全球獨家直播《赤手獨攀台北101》，透過貼身鏡頭捕捉攀爬細節與驚險瞬間，是畫質最清晰的選擇。

＊現場免費轉播： 台北101對面的「信義廣場」已架設大型戶外螢幕，將進行約2小時的實況放送，適合想感受群眾熱情的民眾。

＊遠端與實地觀看： 民眾可至YouTube搜尋「台北觀光即時影像」透過象山鏡頭遠眺；若想親臨現場，建議前往「松智路與信義路交叉口」（101大樓東南側）仰望，但請注意勿闖入管制區域。此外，雖然89樓觀景台照常開放，但因架設攝影器材關係，民眾恐難以隔著玻璃近距離目睹霍諾德。

▲101周邊交管。（圖／翻攝台北市交通局）

交通管制：信義區部分路段封閉
為確保活動安全與轉播順利，台北市交通局將實施以下管制措施：

＊管制時間： 1月25日（周日）上午7點至11點。

＊封閉路段： 鄰近101大樓的「松智路」全線雙向封閉；「信義路五段」將封閉部分西向 1.5 車道。

建議計畫前往信義區的民眾，提前改道或利用大眾運輸工具，以免行程受阻。

►直擊／霍諾德攀101延期！現場民眾難掩失望9點陸續散場

►霍諾德戴勞力士反映冒險精神　36萬「探二」日夜都清晰

►霍諾德徒手攀101最怕「26樓至90樓」　竹節塔身、斗型結構是難關

►霍諾德徒手攀登戰袍藏玄機？北面「一特殊細節」輕巧鎖住熱能

攀岩, 台北101, 霍諾德, 延期, 交通管制

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

