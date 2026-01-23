霍諾德明天無繩攀登台北101！時間、交管、免費看攻略懶人包

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）與太太Sanni McCandless。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

備受全球矚目的極限挑戰將在明 1／24 登場！以紀錄片《赤手登峰》聞名的攀岩家艾力克斯·霍諾德Alex Honnold，將挑戰「無繩索」徒手攀登台灣地標 101。若你也關注這項極限挑戰，又不是 Netflix 訂戶，還是有方法可以進行觀賞，相關資訊這裡一次整理。

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

想在家觀看霍諾德挑戰，使用 Netflix 平台無疑是最方便清晰的方式，轉播將以貼身方式進行，可觀看到霍諾德近距離與多樣角度。若你沒有 Netflix 帳號，仍可透過 2 個方法免費觀看直播，當天上午可前往台北 101 對面的「信義廣場」，現場架設有大型轉播螢幕，預計進行 2 小時的實況放送，亦或可搜尋 YouTube 上的「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，利用象山面對 101 東南側的即時畫面遠端觀看，但清晰度可能受距離與天候影響。

而霍諾德攀爬當天上午 10 點，台北 101 89樓觀景台仍照常開放，民眾如果來得及上樓，便可近距離看到霍諾德的身影，但他所攀爬的東南角路線觀景台區域，也有部署 Netflix 的攝影空間，上觀景台的民眾不太可能有跟霍諾德「僅隔玻璃」的體驗。若想親身前往目睹霍諾德徒手攀台北101，記得要至「台北101大樓」東南側、也就是松智路與信義路交叉口的區域觀賞，但切記勿自行進入管制區。

細看 101 大樓的建築，主要分成 3 個部分，包括 1 至25 樓的基座區，整體是向內微傾，克服建築物外面的突出飾條是最大挑戰，之後將會進入 26 樓至 90 樓的「竹節塔身」，有 8 個「斗」型結構，每個結構都向外傾斜 7 度，由於 101 為玻璃帷幕與鋁合金構成的外牆，摩擦力低，一旦遇熱或返潮，抓握難度增加，讓霍諾德必須付出比平時多出 30% 的指力，考驗攀爬與克服平滑表面的技巧，是「累積疲勞」最大的一關，之後就是 91 樓至 101 樓的頂層。

此外，越爬到高空還要克服高樓強風，台北 101 高樓的強風不容小覷，建築內著名的「阻尼器」設計，主要其實是應用在「強風」而非地震，其搖擺幅度最大紀錄是在颱風來襲時，可見 101 的高樓強風也是相當驚人。

目前台北 101 基隆路、松智路角側已經架起人行道圍欄，對面信義廣場也有相關設備進駐，當天也會實施交管，包括鄰近 101 松智路雙向封閉，以及信義路五段向西 1.5 條車道從上午 7 點至 11 點均無法通行，台北市交通局表示，若拍攝當日遇雨將會順延至 1／25 管制交通。

直播資訊：

挑戰時間：2026年1月24日（周六）台灣時間上午 9：00

官方直播：Netflix 全球獨家《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）。

預計時長：霍諾德目標在 90 分鐘至 2 小時內攻頂。