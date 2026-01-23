fb ig video search mobile ETtoday

霍諾德明天無繩攀登台北101！時間、交管、免費看攻略懶人包

>

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，霍諾德太太Sanni McCandless一同陪伴來台。（圖／記者李毓康攝）

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）與太太Sanni McCandless。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

備受全球矚目的極限挑戰將在明 1／24 登場！以紀錄片《赤手登峰》聞名的攀岩家艾力克斯·霍諾德Alex Honnold，將挑戰「無繩索」徒手攀登台灣地標 101。若你也關注這項極限挑戰，又不是 Netflix 訂戶，還是有方法可以進行觀賞，相關資訊這裡一次整理。  

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

想在家觀看霍諾德挑戰，使用 Netflix 平台無疑是最方便清晰的方式，轉播將以貼身方式進行，可觀看到霍諾德近距離與多樣角度。若你沒有 Netflix 帳號，仍可透過 2 個方法免費觀看直播，當天上午可前往台北 101 對面的「信義廣場」，現場架設有大型轉播螢幕，預計進行 2 小時的實況放送，亦或可搜尋 YouTube 上的「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，利用象山面對 101 東南側的即時畫面遠端觀看，但清晰度可能受距離與天候影響。

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，今(23)日持續來到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

而霍諾德攀爬當天上午 10 點，台北 101 89樓觀景台仍照常開放，民眾如果來得及上樓，便可近距離看到霍諾德的身影，但他所攀爬的東南角路線觀景台區域，也有部署 Netflix 的攝影空間，上觀景台的民眾不太可能有跟霍諾德「僅隔玻璃」的體驗。若想親身前往目睹霍諾德徒手攀台北101，記得要至「台北101大樓」東南側、也就是松智路與信義路交叉口的區域觀賞，但切記勿自行進入管制區。

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，今(23)日持續來到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

細看 101 大樓的建築，主要分成 3 個部分，包括 1 至25 樓的基座區，整體是向內微傾，克服建築物外面的突出飾條是最大挑戰，之後將會進入 26 樓至 90 樓的「竹節塔身」，有 8 個「斗」型結構，每個結構都向外傾斜 7 度，由於 101 為玻璃帷幕與鋁合金構成的外牆，摩擦力低，一旦遇熱或返潮，抓握難度增加，讓霍諾德必須付出比平時多出 30% 的指力，考驗攀爬與克服平滑表面的技巧，是「累積疲勞」最大的一關，之後就是 91 樓至 101 樓的頂層。

此外，越爬到高空還要克服高樓強風，台北 101 高樓的強風不容小覷，建築內著名的「阻尼器」設計，主要其實是應用在「強風」而非地震，其搖擺幅度最大紀錄是在颱風來襲時，可見 101 的高樓強風也是相當驚人。

▲101交管。（圖／翻攝台北市交通局網頁dot.gov.taipei）

目前台北 101 基隆路、松智路角側已經架起人行道圍欄，對面信義廣場也有相關設備進駐，當天也會實施交管，包括鄰近 101 松智路雙向封閉，以及信義路五段向西 1.5 條車道從上午 7 點至 11 點均無法通行，台北市交通局表示，若拍攝當日遇雨將會順延至 1／25 管制交通。

直播資訊：
挑戰時間：2026年1月24日（周六）台灣時間上午 9：00
官方直播：Netflix 全球獨家《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）。
預計時長：霍諾德目標在 90 分鐘至 2 小時內攻頂。

關鍵字：

艾力克斯霍諾德, Alex Honnold, 台北101, Taipei 101, 徒手攀登, 無繩索攀爬, Netflix, 赤手獨攀台北101, SKYSCRAPER LIVE, 直播, 信義廣場, 象山, 台北觀光即時影像, 交通管制, 松智路, 信義路五段, 阻尼器, 玻璃帷幕, 斗型結構, La Sportiva

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

享樂至上易變月光族的三大星座！TOP 1金錢只是數字　花在回憶更有價值

享樂至上易變月光族的三大星座！TOP 1金錢只是數字　花在回憶更有價值

備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧　讓人誤以為自己有機會

備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧　讓人誤以為自己有機會

星巴克1／26起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯

星巴克1／26起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降 金世正來台機場造型仙又颯！Longchamp水桶包搭毛外套展現法式氣質 如何判斷他對你有好感？5種「戀愛訊號」教你確定他的心 新莊宏匯廣場再打造6千坪新賣場　2029年正式開幕 霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」曝光！89樓觀景台當天照常開放 霍諾德徒手攀101最怕「26樓至90樓」　竹節塔身、斗型結構是難關 許瑋甯甜穿NB粉嫩204L愛上療癒散步！楊祐寧首選新年開運薄底鞋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面