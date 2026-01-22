金世正來台機場造型仙又颯！Longchamp水桶包搭毛外套展現法式氣質

記者鮑璿安／綜合報導

南韓女星金世正為出道十週年 FAN CONCERT 特別來台，現身仁川機場時以一身「又仙又颯」的穿搭掀起時尚話題。身為 Longchamp 品牌大使，她此次以品牌春季系列造型現身，更以一只經典水桶包成功點睛整體造型，機場就像是她的伸展台。





▲Longchamp 品牌大使金世正以品牌春季系列造型現身機場，更以一只經典水桶包成功點睛整體造型。（圖／品牌提供）

金世正身穿一件宛如羽毛般輕柔的人造皮草連帽大衣，白色調既清新又溫柔，材質輕盈卻擁有優異的保暖力，是冬季機場穿搭中的理想選擇。內搭的黑色短版圓領雪紡上衣略露蠻腰，巧妙打造出內外層次與率性曲線，展現她俐落而不失甜美的氣場。下身則搭配微寬鬆剪裁的長褲與黑色麂皮短靴，讓整體造型在保有溫度的同時，也多了幾分慵懶時髦的都會氣息。

這套穿搭的關鍵單品之一，正是金世正肩上背的「Le Smart 摩卡色水桶包」，這款包款屬於 Longchamp 的經典設計之一，以柔韌小牛皮打造、搭配標誌性的旋轉鎖扣與修飾皮革繫帶，外型簡潔卻極具質感。摩卡棕色調沉穩百搭，搭配任何冬季穿搭都毫無違和；而寬敞的包身設計，兼具實用性與收納力，非常適合旅途中攜帶各種小物，輕鬆兼顧美感與機能。

同場加映





▲趙露思在《許我耀眼》中背上RABEANCO DON Hobo Bag 。（圖／品牌提供）





▲SAOIRSE Belt Soft Structural 系列 。（圖／品牌提供）

RABEANCO 一向以質感皮革與俐落結構見長，尤其在「Smart Structure」的立體輪廓設計上更能感受工藝細節，保留皮革柔軟觸感，成為通勤或是外出遊玩時的實用款式。最適合通勤女孩的 It Bag就是 SAOIRSE Belt Soft Structural 手提袋，一體成型的粒面牛皮低調卻精緻，扣環造型點綴成為品牌經典符號。趙露思在《許我耀眼》中以一身簡潔白T、淺色牛仔褲的日常造型登場，搭配 DON Hobo Bag也引發討論，這款矩形肩背包採用的是觸感柔軟的皮革，讓包身在使用時會呈現出輕鬆的凹摺線條，帶出不經意的鬆弛感，包款側邊附上可調式背帶實用度極高。