宏匯廣場要開470坪UNIQLO「最大店」　6千坪新賣場三年後登場

▲新莊宏匯廣場。（圖／業者提供）

▲新莊宏匯廣場持續優化，明年業績上看59億元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／新北報導

新北話題一直在熱頭上的宏匯廣場，歷經 2 年持續優化館內品牌，2025 全年業績達 53 億元創新高，今年館內 UNIQLO 將擴大 150 坪成為「新北百貨最大店」，並重整美麗新影城撤出的 8 樓、10 樓的 2600 坪營業空間，今年業績目標上看 59 億元。而位於桃捷 A3 的「宏匯二期（暫定）」也將於 1／26 正式簽約，6 千坪面積將打造以年輕客為主的潮流場域，預計 2029 年對外開幕。

▲新莊宏匯廣場。（圖／業者提供）

新莊宏匯廣場公布 2025 全年營收達 53 億元，年增率達 6%，展現新北「新三蘆五泰」生活圈的消費實力。迎接百貨首個五年里程碑，宏匯廣場宣布自 1／16 起展開春節檔期，全館祭出滿 3,000 元送 200 元優惠，更加碼推出消費滿額抽獎，有機會將黃金或 8,000 元禮券帶回家。

▲新莊宏匯廣場。（圖／業者提供）

宏匯廣場指出，儘管去年面臨出國潮影響內需，但透過大規模品牌調整策略奏效，營收逆勢成長。去年全館共調整 118 個櫃位，引入多達 60 家新品牌，包括朵頤牛排、奎士咖啡等新北首店，成功帶動人流與話題。今年也預計將館內 UNIQLO 從 320 坪擴大至 470 坪，成為新北百貨最大店，單店業績也可上看3億元。

▲新莊宏匯廣場。（圖／業者提供）

而去年 12 月撤出的美麗新影城，也將 8 樓與 10 樓釋出約 2600 坪的營業空間，預計日後可能規劃部分影廳結合體驗式場域，約在年底前推出，2／14 後將先釋出公共空間與部分快閃櫃，包括書店、寵物公園、匹克球相關進駐。

位於桃捷 A3 旁的宏匯二期北側知識產業園區，也將於 1／26 正式簽約，該園區為兼具公共運輸轉運、商辦、商場及酒店式公寓的複合型交通樞紐，6 千坪大的商場也將由宏匯廣場營運團隊操刀，打造 30 歲至 40 歲為主力客的年輕化賣場，包括選品、餐飲、餐酒等都將與家庭客的宏匯廣場區隔，預計 2029 年登場。

▲新莊宏匯廣場。（圖／業者提供）

瞄準農曆年商機，宏匯廣場將於 1／29 起推出新春優惠檔期，首波 1／29 至 2／22 消費滿 3,000 元送 200 元抵用券；2／23 至 3／4 期間，再加碼周一至周四單筆消費滿 2,000 元送 100 元；第二波 2／14 至 2／22期間則推單筆滿 1 萬元送 500 元。活動期間當日累計消費滿 5,000 元，即可抽金湯匙、金墜子、30分鑽戒與 8,000 元禮券。

▲高雄車站。（圖／記者蔡惠如攝）

▲環球購物中心將進駐高雄車站商圈。（圖／記者蔡惠如攝）

今年消費市場備受考驗，環球購物中心全台逆勢成長 5%，並在日前公告取得「高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案」之最優申請人，預計整建期二年，最快預計 2028 年登場。

▲▼ 高雄車站開發案 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄車站開發案，環球為商業大樓最優申請人  。（圖／高雄市政府提供）

高雄車站商業大樓商業空間招標案包括地上 10 層，以及地下 1 層、地下 3 層位於捷運與台鐵及各轉乘動線，營業面積約為 1.6 萬坪，環球購物中心積極發展軌道經濟，包括南港、板橋、新左營，本次以最優申請人條件進駐高雄車站，準備期約 2 年左右，預計在 2028 年登場，其規模將以購物中心為量體規劃。

關鍵字：

宏匯廣場, 新莊, 春節優惠, 滿千送百, 抽獎, 黃金, 鑽戒, 5G互動, 百貨營收

