Lisa加入Nike家族踩Air Max 95帥美登場！曝兒時回憶「存零用錢買鞋」

記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK 成員 Lisa正式加入 Nike 大家庭！展開全新長期合作。身兼歌手、舞者與時尚偶像多重身分的她，此次合作也被視為 Nike 持續深化女性影響力與次文化連結的重要一步。隨著消息曝光，Lisa以 Air Max 95 造型亮相，她也透露自己年紀還很小時就曾存下零用錢，只為了買一雙 Nike Dunk High 當作舞蹈訓練鞋，「那雙鞋到現在對我來說，還是非常珍貴的回憶」。

▲▼lisa。（圖／品牌提供）

▲Lisa身穿黑色連帽外套搭配白色運動內衣，腳上的 Air Max 95 成為視覺焦點。（圖／品牌提供）

在曝光的造型中，Lisa身穿黑色連帽外套搭配白色運動內衣，下身選擇寬版黑色運動長褲，整體線條簡潔俐落，強調身體比例與動作延展性。腳上的 Air Max 95 成為視覺焦點，厚實氣墊結構與流線輪廓十分吸睛。談到與 Nike 的淵源，Lisa表示，自己在成為 BLACKPINK 練習生之前，幾乎只穿適合跳舞的服裝，「運動套裝、寬鬆 T 恤和運動鞋，是我每天的標準配備」。

關於目前的日常訓練，Lisa直言舞蹈仍是她最重要的核心運動，「我大部分的運動時間都在跳舞」。在沒有排練或學新編舞的日子，她會搭配皮拉提斯進行拉伸與輕度有氧訓練，以維持整體體能狀態。她也坦言，在高強度行程中，充足休息同樣重要，「我現在最需要的其實是好好睡覺，常常會在飛機上補眠。」談及為何期待與 Nike 合作，Lisa 表示，雙方在價值觀上有高度共鳴，「我和 Nike 一樣，對卓越、工藝以及多元可能性有著近乎執著的追求」。

▲▼jisoo 。（圖／翻攝自官方IG）

▲Jisoo 與 Alo 先前合作推出的第一波 Sunset Sneaker 粉色球鞋才引發熱議，這次驚喜釋出第二波最新聯名「奶油焦糖」色系新款 。（圖／翻攝自官方IG）

▲▼ jisoo 。alo 。（圖／翻攝自品牌IG）

Jisoo 與 Alo 先前合作推出的第一波 Sunset Sneaker 粉色球鞋才引發熱議，而這次驚喜釋出第二波最新聯名！由Jisoo 本人親自演繹了「奶油焦糖」色系新款，溫柔的色澤搭配復古輪廓讓人一眼就愛上。從官方率先公開的形象照中可以看到，品牌代言人Jisoo 以一身純白連帽衛衣搭配短裙亮相，整體造型乾淨簡約卻很有份量感，寬鬆的衛衣讓視覺呈現自然慵懶的鬆弛感，短裙搭配白色中筒襪，讓鞋款成為最醒目的焦點。這回聯名新色選用 Caramel Cream 的焦糖奶油色調，介於淺咖啡與奶茶之間，溫潤柔和卻不失存在感，和冬季穿搭特別契合，也比粉色更好駕馭。

BLACKPINK, Nike, Lisa, 合作, 運動鞋

