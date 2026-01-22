許路兒的抗寒「青春儲值穿搭法」　一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo / Marie Claire美麗佳人

近期寒流來襲，冷空氣一波波南下，到了真正需要「抗寒」的季節。但，當氣溫下探、體感溫度直逼個位數，如何維持個人風格？如何在層層禦寒之中，仍然保有輕盈與美感，是不是出門前看著衣架上一件件厚重的外套，還真不知該怎麼選？但也有許多人一冷就把自己包成厚重輪廓，但時髦教主許路兒示範了另一種可能？她用了聰明的時髦保暖法，不是堆疊多少件衣服在身上，而是「把溫度放對位置」。

寒流穿搭救星，逆齡教主許路兒的「青春儲值穿搭法」：一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦

公認的逆生長代表許路兒

鏡頭前的許路兒，彷彿從不被時間追上，無論是在東京溫泉旅宿、首爾街頭、北海道雪景，還是日常咖啡館的一角，她的冬日造型始終帶著一種「剛剛好」的溫柔，鬆弛的準度讓她看起來永遠自然又年輕，她的身上不太會看到過度地堆疊，卻層次分明。那份逆齡感，絕對是她對「舒適、比例與氣質」的精準掌握。

寒流穿搭救星，逆齡教主許路兒的「青春儲值穿搭法」：一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦

對她而言，冬季配件不只是保暖工具，看起來更像是一種「青春儲值」的方式。比如，巧妙地把「年輕感」濃縮進最小的範圍，從臉部周圍的一頂帽子、一條圍巾、一副耳罩。這些貼近表情與視線的單品，能立即改變整體氣場，也許一頂毛帽，就讓輪廓變得柔軟；或是，一條蓬鬆圍巾，馬上替神情加上一層減齡濾鏡，一副耳罩，則瞬間喚醒少女般的輕盈。像是存款一樣，精準地投放在「最關鍵的位置」。翻看她近來的冬日造型，這套「青春儲值術」清晰可見。

寒流穿搭救星，逆齡教主許路兒的「青春儲值穿搭法」：一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦

許路兒抗寒的8招青春儲值穿搭法：

Look 1｜毛毛耳罩＋羊羔外套

奶油色羊羔外套搭配毛茸茸耳罩是不是可愛的讓人融化？而且讓許路兒整體輪廓溫柔而圓潤？利用耳罩直接框住臉型，柔化五官線條，讓原本偏成熟的大地色外套瞬間多了一層「少女感」。

寒流穿搭救星，逆齡教主許路兒的「青春儲值穿搭法」：一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦

青春儲值點： 年輕感集中在「臉部周圍」，即便羔羊刷毛的外套領子稍微遮蔽了脖子的線條，但表情與輪廓被柔軟材質包圍，就會自然顯得輕盈。

Look 2｜毛背心層次

毛背心搭配牛仔褲，看氣來是一套偏成熟的組合。但許路兒選擇一件短版毛背心，讓上半身比例更輕，視覺感的重心也跟著上移，最後，再加上一顆動物紋的麂皮包讓整體造型更加完整，時髦有型。

寒流穿搭救星，逆齡教主許路兒的「青春儲值穿搭法」：一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦

青春儲值點： 用「短版＋蓬軟材質」對抗冬季厚重感，也讓層次變得輕盈。

Look 3｜粉色針織＋耳罩＋手套

許路兒這套來自韓國的Rockfish粉色針織洋裝搭配毛絨耳罩與手套，除了可以完全的保暖之外，也讓她整體像被柔光包圍一樣。這套造型的可愛，最主要來自冬季溫款「觸感」。

寒流穿搭救星，逆齡教主許路兒的「青春儲值穿搭法」：一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦

青春儲值點： 柔軟材質比顏色更重要，當布料看起來「想被抱」、「想被呵護」般柔美，視覺年齡自然下降，可愛的太犯規。

Look 4｜格紋圍巾＋絎縫外套

這套Burberry的深色絎縫外套與格紋裙同樣偏向成熟路線，但許路兒卻用一條毛毛大尺寸圍巾，把整體拉回減齡的路上。圍巾半掩口鼻，畫面瞬間多了一層親密濾鏡、女友視角。

寒流穿搭救星，逆齡教主許路兒的「青春儲值穿搭法」：一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦

青春儲值點： 大面積圍巾除了非常保暖，也能創造「微距感」，讓人想靠近，氣質時髦又年輕。

Look 5｜羽絨背心＋棒球帽

在冬日度假中，許路兒也有許多休閒的裝束，這身運動感白色套裝搭配Prada黑色羽絨背心與刷毛遮耳帽，俐落又不刻意。這頂遮耳刷毛的帽子為整體造型作為定調，讓一項「優雅」的他轉為過有「活力」的狀態。

寒流穿搭救星，逆齡教主許路兒的「青春儲值穿搭法」：一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦

青春儲值點： 帽子就是風格切換器，一頂帽子，等於替全身改寫年齡語氣。

Look 6｜遮耳帽＋針織毛背心

復古造型的關鍵在於帽型與材質選擇，灰色遮耳帽、針織衫與毛背心，今日的許路兒就像歐洲冬日旅人一樣，充滿暖冬的度假風格，讓人印象深刻。

寒流穿搭救星，逆齡教主許路兒的「青春儲值穿搭法」：一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦

青春儲值點： 復古不等於成熟，只要線條圓潤、材質柔軟，就能把年代感轉化為可愛。

Look 7｜經典風衣＋粉調圍巾

卡其風衣本是稍微成熟的冬日造型標配，但許路兒選擇粉橘色調圍巾，為原本俐落的線條加入一絲絲地柔軟力量。

寒流穿搭救星，逆齡教主許路兒的「青春儲值穿搭法」：一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦

青春儲值點： 當外套越經典，配件越要「加分效益」，用色彩替理性輪廓補上溫柔，是一個聰明的穿搭撇步。

Look 8｜連帽羽絨＋短板上衣

黑色羽絨外套搭配短版內搭，露出一小段腰線，整體氣場立刻轉為年輕而有自信。

寒流穿搭救星，逆齡教主許路兒的「青春儲值穿搭法」：一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦

青春儲值點：不必從頭到腳地性感，厲害的方法就是只要留一個「破口」，就能瞬間讓厚重輪廓變得有活力以及記憶點唷。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

美麗佳人, Marie Claire, 保暖穿搭, 許路兒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

