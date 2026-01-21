穿厚外套還是冷？冬季保暖祕訣：內層、中層、外層這樣穿最有效

▲保暖不能只靠厚外套，外套內的穿搭也很重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

不少人一到冬天就把衣服越穿越多，卻還是覺得冷。其實「保暖」不完全等於「厚」，衣服怎麼選、怎麼搭，才是真正影響體感溫度的關鍵。以下整理幾個實用又好執行的衣服保暖原則，讓日常穿搭真的穿得暖。

1.挑對貼身內層最重要

保暖的第一步，是內層是否能鎖住體溫。貼身衣物建議選擇具保溫與吸濕調節能力的材質，例如發熱衣、羊毛或機能型纖維，相較之下，純棉雖然親膚，但吸汗後不易乾，反而容易讓身體降溫。尺寸方面應挑選合身但卻不緊繃，避免影響血液循環。

2.中層衣服才是保暖核心

中層的功能是「製造空氣層」，讓熱能停留在身體周圍。毛衣、針織衫、刷毛上衣或薄款羽絨背心，都是實用選擇。多數怕冷的人，其實是中層太薄或太貼，導致熱量快速流失。換句話說，穿搭寧可多加一件薄中層，也不要只靠厚外套，而且當室內外溫差大時，薄中層也比較好穿脫，方便靈活調整。

3.外層重點是防風、別只是看厚度

外套的關鍵在於擋風能力。風一灌進衣服裡，體感溫度會立刻下降。即使是較薄的大衣，只要防風效果好，保暖度往往比厚但透風的款式更好。所以在挑選外套時，可以先看一下面料是否防風、防潑水，袖口和下襬是否能夠收緊，以免強風灌進去。

4.千萬別被忽略「散熱部位」

人體散熱最快的地方包括脖子、手腕、腳踝與腰腹。這些位置只要沒顧好，即使全身包緊也容易覺得冷。圍巾比想像中更能提升整體保暖感，大多數人下身保暖普遍不足，建議可以選擇絲襪、內搭褲、長襪當下半身的底層，另外腰腹做好保暖了，自然也比較不會感受到冷。