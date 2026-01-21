華莎低胸裝襯鑽鍊魅力十足　變裝演唱又帥又美

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ Damiani,DIor 。（圖／翻攝IG）

▲華莎以低胸心形領黑色禮服搭配DAMIANI鑽石項鍊亮麗登場。（圖／DAMIANI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶品牌DAMIANI於首爾開設CASA DAMIANI旗艦店近日正式開幕，猶如義大利頂級宅邸的4個樓層空間，完整呈現品牌歷史與珠寶作品，南韓人氣男團Stray Kids成員I.N出席剪綵，歌手華莎也身穿低胸心形領黑色禮服搭配DAMIANI經典Mimosa含羞草系列珠寶出席，散發性感且優雅氣息吸引目光。

▲▼ Damiani,DIor 。（圖／翻攝IG）

▲表演時華莎換上緊身皮衣與低腰裙，戴上DAMIANI手環又帥又美。

舞台造型向來狂野大膽的華莎，現身DAMIANI旗艦店開幕活動變身貴婦，閃耀美鑽錯落排列的含羞草系列珠寶，她同時身兼開幕表演嘉賓，換上緊身皮衣與低腰裙，再疊戴手環，登台演唱魅力十足；而品牌代言人I.N詮釋新生代穿搭風格，以深V酷黑裝襯托Belle Époque美好年代十字架造型鑽石項鍊，酷味十足。

▲▼ Damiani,DIor 。（圖／翻攝IG）

▲韓團Stray Kids成員I.N以DAMIANI全球品牌大使身份出席活動，佩戴Belle Époque美好年代鑽石項鍊。

Stray Kids人氣旺，團員們各個都是時尚寵兒，YUNJIN 鉉辰受邀出席Dior 2026秋冬時裝系列大秀，日前他身穿Dior 2026 夏季系列丹寧夾克與長褲，搭配條紋領帶與 Dior Archie 樂福鞋，手拎 Dior Normandie 包款，以時髦登機造型前往巴黎。

▲▼ Damiani,DIor 。（圖／翻攝IG）

▲Stray Kids成員YUNJIN 鉉辰身著 Dior 2026 夏季系列新裝前往巴黎看秀。（圖／Dior提供）

►TWICE志效愛戴23萬勞力士　招牌綠面錶絕配休閒穿搭

►孔劉一頭亂髮機場奔波　LV訂製行李箱行頭洩大使身份

DAMIANI, 華莎, Stray Kids, I.N, 鉉辰

ET Fashion

