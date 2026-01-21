fb ig video search mobile ETtoday

總讓你心累！小心這些「負能量朋友」正在悄悄拖垮你

▲▼小心這些「負能量朋友」正在悄悄拖垮你 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

朋友應該維持著舒適關係，而不是讓人心累。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

你有沒有發現，和某些朋友相處後，心特別累、事情特別不順？有時候覺得和這些朋友走近「運勢差」，未必是迷信，而是長期被消耗、被影響的結果。如果你最近覺得卡關，不妨先從「整理身邊的人」開始，很多轉變，會悄悄發生。

#只帶負能量，卻從不給支持的朋友

這類朋友永遠在抱怨、否定世界，也否定你。當你分享好消息，他冷處理；你遇到困難，他只會說「早就跟你說了吧」。長期相處下來，情緒被拉低，做決定時更容易猶豫、自我懷疑，行動力自然下降。

▲▼小心這些「負能量朋友」正在悄悄拖垮你 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#習慣消耗你資源，卻從不回饋的人

朋友之間雖然不需要計較，但是不論是時間、金錢、情緒或人脈，總是你在付出、他在接受。你幫忙是應該，他幫你是「看心情」。這種失衡關係，會讓你長期處在「被需要卻不被珍惜」的狀態，關係不是精算，但一定感受得到是否公平。

#見不得你好，暗中比較或潑冷水的朋友

當你進步、轉換跑道、開始過得更好時，他不是替你開心，而是刻意貶低。這種朋友未必惡意，卻會在關鍵時刻動搖你的信心，讓你不敢走遠、不敢成功。

▲▼小心這些「負能量朋友」正在悄悄拖垮你 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#價值觀長期衝突，卻勉強維持的關係

人生階段不同，重視的事情自然改變。如果你已經在意健康、成長、界線，對方卻只想拖你回原地，勉強同行只會增加內耗。有時候總是耗在同一個地方，往往是因為「明知不合，卻不敢調整」。

負能量, 朋友關係, 心理健康, 人際互動, 運勢提升

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

