備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧　讓人誤以為自己有機會

▲備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧。（圖／IG）

記者鮑璿安 ／綜合報導

在感情世界裡，有些人明明沒有刻意經營曖昧，身邊卻總是不乏追求者或「隨時待命」的對象。星座專家分析，備胎多寡與個性特質、互動方式密切相關，有些星座天生親和力強、不擅長拒絕，或在關係中容易釋放模糊訊號，無形中就讓對方誤以為還有機會。

Top 1 雙子座

雙子座擅長聊天、反應快，又懂得配合不同對象調整相處模式，很容易讓人產生「跟他相處很舒服」的感覺。雙子本身未必想腳踏多船，但在沒有明確表態前，往往會維持友好互動，讓對方誤判關係狀態。加上雙子不喜歡把話說死，常以輕鬆帶過的方式面對曖昧，也因此容易被視為「還有機會」。

Top 2 雙魚座

雙魚座情感細膩、同理心強，對於他人的示好與付出，很難狠下心拒絕。即使心裡早已有答案，雙魚仍可能因為不想傷害對方，而選擇維持聯繫、持續關心。這種溫柔與體貼，容易讓追求者誤以為關係正在慢慢發展，久而久之便成了無法抽身的備胎之一。

Top 3 天秤座

天秤座重視關係和諧，不擅長處理尷尬與衝突，面對曖昧時常採取拖延策略，當對方表現出好感，天秤往往不會立刻拒絕，而是以禮貌回應、持續互動，讓關係停留在模糊地帶。加上天秤天生具有吸引力，給人溫柔又理性的印象，容易同時讓多個人產生期待。

