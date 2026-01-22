fb ig video search mobile ETtoday

大馬最美千金愛馬仕包天天換　指間閃耀卡地亞美洲豹鑽戒

>

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴產後兩個月恢復迅速，已開始四處旅行，身旁為愛馬仕Shoulder Birkin包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

「大馬最美千金」陳雪鈴去年11月底誕下第三胎兒子，產後恢復狀態神速，不僅投入工作拍攝不少影片宣傳自創保養品牌，也恢復社交生活與朋友相約聚餐，並開啟旅行模式乘私人飛機與家人出國散心，她大方分享日常穿搭，天天換不同的愛馬仕包（Hermès）外，身上的珠寶行頭也吸睛，為朋友慶生時指間閃耀卡地亞（Cartier）Panthère de Cartier美洲豹鑽戒。

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴與老公感情甜蜜，她拎著愛馬仕夢幻逸品喜馬拉雅鱷魚皮凱莉包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴熱愛鑽石戒指，除了無名指上的婚戒，左手食指經常替換不同造型鑽戒，日前她曝光了卡地亞鑲嵌285顆共重2.39克拉的圓形明亮式切割鑽石的Panthère de Cartier美洲豹戒指，好似小豹趴在指頭上，要價1,540,000元。

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴為朋友慶生時戴卡地亞Panthère de Cartier美洲豹鑽戒，1,540,000元。（圖／翻攝chrystan_x IG）

愛馬仕收藏規模驚人的陳雪鈴，則視場合變換不同包款，與姐妹淘聚餐時專拎迷你凱莉包，且款款都是特殊樣式，包括珍稀鱷魚皮包、點綴鉚釘的Mini Kelly Clouté 凱莉包，在市場上行情都飆破百萬元。

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴聚餐時喜歡拎迷你尺寸的愛馬仕凱莉包，此為裝飾鉚釘的Mini Kelly Clouté包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲另一場餐會陳雪鈴帶鱷魚皮材質的愛馬仕迷你凱莉包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

大馬最美千金, 陳雪鈴, 愛馬仕, Hermes, Cartier, 卡地亞

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

凱特王妃洋蔥式穿搭禦寒　訂製蘇格蘭格紋大衣超美

勞力士成衛武營合作夥伴　藝術版圖寫新頁

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露

