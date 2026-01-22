霍諾德徒手攀101最怕「26樓至90樓」　竹節塔身、斗型結構是難關

fb ig video search mobile ETtoday

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

▲攀岩家艾力克斯霍諾德。（圖／Netflix提供）

記者蔡惠如／綜合報導

美國傳奇極限攀岩家艾力克斯霍諾德 Alex Honnold將在本周六（1／24）挑戰徒手攀爬台北 101，信義區已開始架圍欄為當天的挑戰準備。總高度達 509 公尺的台北101，霍諾德在 13 年前就表達想攀爬的意願，如今即將正式圓夢，而之前他也表示攀爬建築物最大挑戰，是因為路線重複、全程幾乎垂直。101 大樓的樓身傾斜設計其實是攀爬的「最恐懼階段」。

▲台北101。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北101樓身有向外傾斜7度的設計。（圖／記者蔡惠如攝）

霍諾德24日挑戰在沒有安全繩索的情況下，徒手攀登台北101外牆，雖然他曾以無繩攀登的方式，在 2017 年成功攀登優勝美地山谷、高達三千英尺（約 914.4 公尺）的酋長岩創下紀錄，但攀登建築物跟岩壁仍有很大不同。對於極限運動來說，沒有什麼是絕對安全的挑戰。

他接受《Netflix Tudum》專訪時，也表示自然攀岩通常有明顯的「最困難的一步」，但攀爬台北 101 則充滿了不可預測性，由於建築物的攀登路線高度重複，且全程幾乎都是垂直向上，這對身體會造成全面性且持續的負荷，成敗的關鍵在於如何對抗「整體累積的疲勞」。

▲台北101。（圖／記者蔡惠如攝）

▲目前在人行道已拉起管制區域。

細看 101 大樓的建築，主要分成 3 個部分，包括 1 至25 樓的基座區，整體是向內微傾，克服建築物外面的突出飾條是最大挑戰，之後將會進入 26 樓至 90 樓的「竹節塔身」，有 8 個「斗」型結構，每個結構都向外傾斜 7 度，且是玻璃構造，不但要考驗攀爬技巧還要克服平滑表面，是霍諾德所說的「累積疲勞」最大的一關，之後就是 91 樓至 101 樓的頂層。

▲台北101。（圖／記者蔡惠如攝） ▲台北101。（圖／記者蔡惠如攝）

▲基座區的凸起裝置（左），以及樓身向外傾斜7度的「斗」設計，是攀爬最大的挑戰之處。

目前台北 101 基隆路、松智路角側已經架起人行道圍欄，對面信義廣場也有相關設備進駐，當天也會實施交管，包括鄰近 101 松智路雙向封閉，以及信義路五段向西 1.5 條車道從上午 7 點至 11 點均無法通行，台北市交通局表示，若拍攝當日遇雨將會順延至 1／25 管制交通。

▲101交管。（圖／翻攝台北市交通局網頁dot.gov.taipei）

台北101, 極限攀岩, 艾力克斯霍諾德, 無繩攀登, 交通管制, netflix

