fb ig video search mobile ETtoday

101玩命直播倒數！霍諾德周六無繩攀登　盤點101三大極限傳奇

>

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

▲攀岩家艾力克斯霍諾德Alex Honnold，將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全球極限運動圈高度關注的世紀挑戰即將登場！美國傳奇攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）將於本周六 1／24 挑戰「徒手獨攀」台北 101，這場挑戰不僅要克服 508 公尺的高空恐懼，更全程不使用任何繩索與防護措施，且預計以 2 小時完成登頂。Netflix 將透過特別節目《赤手獨攀台北 101：直播》把畫面傳送至全球，若挑戰成功，霍諾德將刷新 101 攀登史紀錄。

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

現年 40 歲的霍諾德，早於 2017 年就以無繩獨攀 900 公尺高的優勝美地「酋長岩」寫下歷史。事實上他對台北 101 的挑戰渴望已久，早在 2013 年便曾來台探路，但當年受限於安全考量與官方未達共識，計畫無疾而終 。

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

直到去年台北 101 董事長賈永婕收到霍諾德的親筆信。信中表達攀爬 101 是他長久以來的心願，並強調自己絕非「玩命」，而是經過縝密的風險評估與練習，信中甚至提及家人的支持。這份誠意最終打動官方，促成這樁極限挑戰。本次直播節目預計長度僅 2 小時，相比當年「法國蜘蛛人」羅伯特耗時的 4 小時，霍諾德必須展現極高的攀爬效率，在全球觀眾見證下與死神博弈。無論如何都將寫下台北 101 第三位極限傳奇。

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

回顧台北 101 完工以來的極限挑戰史，這座高樓一直是冒險家的重要目標。

第一位「法國蜘蛛人」Alain Robert
被譽為「法國蜘蛛人」的羅伯特（Alain Robert），受邀於 2004 年 12 月 25 日、即台北 101 正式開放前夕進行首攀。原定計畫是徒手攀登，無奈當天台北天候不佳、陰雨綿綿導致玻璃帷幕過於濕滑，基於安全考量，羅伯特最終罕見地使用安全繩索輔助，共耗時約 4 小時才成功登頂。

▲Alain Robert、Felix Baumgartne。（圖／路透社） ▲Alain Robert、Felix Baumgartne。（圖／路透社）

▲Alain Robert 2004受邀挑戰攀爬台北 101。（圖／路透社）

羅伯特一生挑戰過 200 座高樓，雖然他已高齡超過 60 歲仍不減對於攀爬的熱愛，在 2022 年還徒手攀爬了位於巴黎、187公尺高的道達爾塔來慶祝他的 60 歲生日，他亦為目前徒手攀爬大樓的世界紀錄保持人。  

第二位極限運動家Felix Baumgartner
奧地利極限跳傘運動員鮑加納（Felix Baumgartner）當年未經許可秘密來台。他先偽裝成遊客進入觀景台勘查，將降落傘藏匿於 91 樓男廁的天花板內，隨後由同夥掩護，取出裝備後從 91 樓一躍而下。挑戰成功後，他迅速搭車前往機場離境飛往香港。 

▲Alain Robert、Felix Baumgartne。（圖／路透社）

▲Felix Baumgartne2025 年參與「紅牛平流層計劃」寫下奇蹟。（圖／路透社）

鮑加納後續持續挑戰人類極限，在 2025 年 4 月參與「紅牛平流層計劃」，從 38,969 公尺的高空以時速 1,357.6 公里、超越音速的速度墜回地球，寫下奇蹟。而這位傳奇人物於同年 7 月 17 日在義大利馬爾凱大區操作動力滑翔傘時失控墜地不幸身亡，享年 56 歲 。 

關鍵字：

Alex Honnold, 台北101, 徒手攀登, 賈永婕, Netflix, 直播, 法國蜘蛛人, 極限運動, 鮑加納

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯

最容易被PUA的星座Top 3 ！第一名超怕起衝突　常被話術牽著走

最容易被PUA的星座Top 3 ！第一名超怕起衝突　常被話術牽著走

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露 Lisa加入Nike家族踩Air Max 95帥美登場！曝兒時回憶「存零用錢買鞋」 TWICE志效愛戴23萬勞力士　招牌綠面錶絕配休閒穿搭 情緒切割超強的三大星座！TOP 1理性評估關係　不值得就斷乾淨 鞋頭必關注本週熱門鞋款！英製NB1500新配色、《怪奇物語》最終章致敬 孫芸芸女兒秀廚藝！「仙女菜單」大公開　每天都吃這碗 一整天最好的5個補水時間點　輕鬆降食慾、皮膚變更好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面