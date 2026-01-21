101玩命直播倒數！霍諾德周六無繩攀登　盤點101三大極限傳奇

▲攀岩家艾力克斯霍諾德Alex Honnold，將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全球極限運動圈高度關注的世紀挑戰即將登場！美國傳奇攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）將於本周六 1／24 挑戰「徒手獨攀」台北 101，這場挑戰不僅要克服 508 公尺的高空恐懼，更全程不使用任何繩索與防護措施，且預計以 2 小時完成登頂。Netflix 將透過特別節目《赤手獨攀台北 101：直播》把畫面傳送至全球，若挑戰成功，霍諾德將刷新 101 攀登史紀錄。

現年 40 歲的霍諾德，早於 2017 年就以無繩獨攀 900 公尺高的優勝美地「酋長岩」寫下歷史。事實上他對台北 101 的挑戰渴望已久，早在 2013 年便曾來台探路，但當年受限於安全考量與官方未達共識，計畫無疾而終 。

直到去年台北 101 董事長賈永婕收到霍諾德的親筆信。信中表達攀爬 101 是他長久以來的心願，並強調自己絕非「玩命」，而是經過縝密的風險評估與練習，信中甚至提及家人的支持。這份誠意最終打動官方，促成這樁極限挑戰。本次直播節目預計長度僅 2 小時，相比當年「法國蜘蛛人」羅伯特耗時的 4 小時，霍諾德必須展現極高的攀爬效率，在全球觀眾見證下與死神博弈。無論如何都將寫下台北 101 第三位極限傳奇。

回顧台北 101 完工以來的極限挑戰史，這座高樓一直是冒險家的重要目標。

第一位「法國蜘蛛人」Alain Robert

被譽為「法國蜘蛛人」的羅伯特（Alain Robert），受邀於 2004 年 12 月 25 日、即台北 101 正式開放前夕進行首攀。原定計畫是徒手攀登，無奈當天台北天候不佳、陰雨綿綿導致玻璃帷幕過於濕滑，基於安全考量，羅伯特最終罕見地使用安全繩索輔助，共耗時約 4 小時才成功登頂。

▲Alain Robert 2004受邀挑戰攀爬台北 101。（圖／路透社）

羅伯特一生挑戰過 200 座高樓，雖然他已高齡超過 60 歲仍不減對於攀爬的熱愛，在 2022 年還徒手攀爬了位於巴黎、187公尺高的道達爾塔來慶祝他的 60 歲生日，他亦為目前徒手攀爬大樓的世界紀錄保持人。



第二位極限運動家Felix Baumgartner

奧地利極限跳傘運動員鮑加納（Felix Baumgartner）當年未經許可秘密來台。他先偽裝成遊客進入觀景台勘查，將降落傘藏匿於 91 樓男廁的天花板內，隨後由同夥掩護，取出裝備後從 91 樓一躍而下。挑戰成功後，他迅速搭車前往機場離境飛往香港。

▲Felix Baumgartne2025 年參與「紅牛平流層計劃」寫下奇蹟。（圖／路透社）



鮑加納後續持續挑戰人類極限，在 2025 年 4 月參與「紅牛平流層計劃」，從 38,969 公尺的高空以時速 1,357.6 公里、超越音速的速度墜回地球，寫下奇蹟。而這位傳奇人物於同年 7 月 17 日在義大利馬爾凱大區操作動力滑翔傘時失控墜地不幸身亡，享年 56 歲 。