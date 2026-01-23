許瑋甯甜穿NB粉嫩204L愛上療癒散步！楊祐寧首選新年開運薄底鞋

記者鮑璿安／台北報導

2026年新春將至，New Balance 為迎接農曆馬年推出一系列以「穿上NB好事成雙」為主題的新年鞋款，邀來演員楊祐寧與許瑋甯攜手演繹開運穿搭，從經典的ABZORB 2010到70年代復古魂的204L，兩人分別詮釋不同鞋型魅力，許瑋甯表示：「散步是我整理生活節奏的方式，而204L的輕盈腳感，讓我能自在地走在屬於自己的節奏裡，迎接每一個新的開始。」





▲去年迎來人生新階段的許瑋甯，這回仙氣演繹New Balance 204L鞋款 。（圖／品牌提供）

去年迎來人生新階段的許瑋甯，這回仙氣演繹New Balance 204L鞋款，彰顯屬於她的恬淡步調。204L取材自70年代復古球鞋輪廓，主打極簡薄底與流線剪裁，實搭又時髦，她分別搭配甜美粉、雪霧灰等新春配色款式，讓節慶穿搭也能兼顧實穿與品味。同樣身兼多重身分的楊祐寧，詮釋ABZORB 2010鞋履，搭載經典中底科技與多層次異材質拼接，不僅提供穩定腳感，也完美演繹復古輪廓；204L則以極簡大地棕與經典灰呈現低調開運風格。他腰間更點綴象徵奔騰氣勢的「快馬加鞭」吊飾，寓意馬年穩健前行、事事順遂。





▲楊祐寧於ABZORB 2010 與 204L 鞋款之間切換穿搭 。（圖／品牌提供）





▲馬年限定曠原棕 2010。（圖／品牌提供）

楊祐寧也接受《ET FASHION》專訪表示：「我選擇鞋款的重點應該會是好穿舒適，然後再來它要能夠符合我的穿搭。」也提到自己在忙碌生活中維持良好身心狀態的方式就是運動，「運動是留給自己個人時間一個很好的安排 ，所以在很忙碌的時間之餘 ，除了運動以外也要留一點時間給自己。」





▲204L 以70年代復古球鞋為靈感，薄底鞋型搭載流線型設計，營造簡約流暢的視覺輪廓。（圖／品牌提供）

同場加映





▲XLG STORM EDGE 馬年限定老爹鞋 。（圖／品牌提供）





▲didas Originals 則延續經典鞋型，為 Superstar II、Handball Spezial、Gazelle Bold 等人氣款式，透過復古紅、磚紅、奶油白等配色重新演繹 。（圖／品牌提供）

此外，adidas 以「新年有信念」為題，將馬年象徵的奔騰能量轉化為視覺張力十足的鞋履設計。最受矚目的，莫過於XLG STORM EDGE 馬年限定老爹鞋，厚底輪廓結合 REPETITOR EVA 中底與 Continental™ 馬牌橡膠大底，鞋身更加入可拆卸式金色馬蹄釦，成為整雙鞋的視覺焦點。adidas Originals 則延續經典鞋型，為 Superstar II、Handball Spezial、Gazelle Bold 等人氣款式，透過復古紅、磚紅、奶油白等配色重新演繹，並加入雙色鞋帶與三葉草馬蹄金屬扣，低調中保有辨識度。其中 Handball Spezial 的磚紅配色，更被視為能一路從春節穿到日常的實搭選項。