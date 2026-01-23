fb ig video search mobile ETtoday

許瑋甯甜穿NB粉嫩204L愛上療癒散步！楊祐寧首選新年開運薄底鞋

>

記者鮑璿安／台北報導

2026年新春將至，New Balance 為迎接農曆馬年推出一系列以「穿上NB好事成雙」為主題的新年鞋款，邀來演員楊祐寧與許瑋甯攜手演繹開運穿搭，從經典的ABZORB 2010到70年代復古魂的204L，兩人分別詮釋不同鞋型魅力，許瑋甯表示：「散步是我整理生活節奏的方式，而204L的輕盈腳感，讓我能自在地走在屬於自己的節奏裡，迎接每一個新的開始。」

▲▼ nb 。（圖／品牌提供）

▲▼ nb 。（圖／品牌提供）

▲去年迎來人生新階段的許瑋甯，這回仙氣演繹New Balance 204L鞋款 。（圖／品牌提供）

去年迎來人生新階段的許瑋甯，這回仙氣演繹New Balance 204L鞋款，彰顯屬於她的恬淡步調。204L取材自70年代復古球鞋輪廓，主打極簡薄底與流線剪裁，實搭又時髦，她分別搭配甜美粉、雪霧灰等新春配色款式，讓節慶穿搭也能兼顧實穿與品味。同樣身兼多重身分的楊祐寧，詮釋ABZORB 2010鞋履，搭載經典中底科技與多層次異材質拼接，不僅提供穩定腳感，也完美演繹復古輪廓；204L則以極簡大地棕與經典灰呈現低調開運風格。他腰間更點綴象徵奔騰氣勢的「快馬加鞭」吊飾，寓意馬年穩健前行、事事順遂。

▲▼ nb 。（圖／品牌提供）

▲▼ nb 。（圖／品牌提供）

▲楊祐寧於ABZORB 2010 與 204L 鞋款之間切換穿搭 。（圖／品牌提供）

▲▼ nb 。（圖／品牌提供）

▲馬年限定曠原棕 2010。（圖／品牌提供）

楊祐寧也接受《ET FASHION》專訪表示：「我選擇鞋款的重點應該會是好穿舒適，然後再來它要能夠符合我的穿搭。」也提到自己在忙碌生活中維持良好身心狀態的方式就是運動，「運動是留給自己個人時間一個很好的安排 ，所以在很忙碌的時間之餘 ，除了運動以外也要留一點時間給自己。」

▲▼ nb 。（圖／品牌提供）

▲204L 以70年代復古球鞋為靈感，薄底鞋型搭載流線型設計，營造簡約流暢的視覺輪廓。（圖／品牌提供）

同場加映

▲▼ 馬年限定鞋 。（圖／品牌提供）

▲XLG STORM EDGE 馬年限定老爹鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 馬年限定鞋 。（圖／品牌提供）

▲didas Originals 則延續經典鞋型，為 Superstar II、Handball Spezial、Gazelle Bold 等人氣款式，透過復古紅、磚紅、奶油白等配色重新演繹 。（圖／品牌提供）

此外，adidas 以「新年有信念」為題，將馬年象徵的奔騰能量轉化為視覺張力十足的鞋履設計。最受矚目的，莫過於XLG STORM EDGE 馬年限定老爹鞋，厚底輪廓結合 REPETITOR EVA 中底與 Continental™ 馬牌橡膠大底，鞋身更加入可拆卸式金色馬蹄釦，成為整雙鞋的視覺焦點。adidas Originals 則延續經典鞋型，為 Superstar II、Handball Spezial、Gazelle Bold 等人氣款式，透過復古紅、磚紅、奶油白等配色重新演繹，並加入雙色鞋帶與三葉草馬蹄金屬扣，低調中保有辨識度。其中 Handball Spezial 的磚紅配色，更被視為能一路從春節穿到日常的實搭選項。

關鍵字：

NewBalance, 馬年鞋款, 楊祐寧, 許瑋甯, 新春穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

享樂至上易變月光族的三大星座！TOP 1金錢只是數字　花在回憶更有價值

享樂至上易變月光族的三大星座！TOP 1金錢只是數字　花在回憶更有價值

備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧　讓人誤以為自己有機會

備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧　讓人誤以為自己有機會

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

如何判斷他對你有好感？5種「戀愛訊號」教你確定他的心 金世正來台機場造型仙又颯！Longchamp水桶包搭毛外套展現法式氣質 如何喝咖啡不傷胃？遵循「3要2不要」　才能提神又健康 星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯 新莊宏匯廣場再打造6千坪新賣場　2029年正式開幕 壽司郎新店「多收5%服務費」引眾怒　店租過高非關鍵 霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」曝光！89樓觀景台當天照常開放

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面