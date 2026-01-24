直擊／霍諾德攀101延期！現場民眾難掩失望9點陸續散場

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，稍早信義區雨勢不斷，主辦單位宣布延期到週日（25日），現場仍陸續有民眾來到現場希望見證歷史時刻。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡惠如／台北報導

今（1／24）霍諾德攀101因天候不佳確定延期至明（1／25）上午9點，今早台北101周邊不到8點就出現等候人潮，幾乎佔滿整個信義廣場，約8點15分左右主辦方確定延期，許多民眾已紛紛離開，有些人難掩失望神情，就讀大學的許同學跟朋友一起來，表示：「天空不作美也沒辦法，明天再來。」

▲今早101周圍擠滿人潮，宣布延期民眾陸續離場。（圖／記者蔡惠如攝）

今早台北陰雨綿綿，但仍有許多人聚集至台北101現場觀看這場世紀挑戰，在上午8點左右現場已經有約2千人聚集在攀爬東南角，對面提供直播場地更是滿滿人潮，幾乎都滿到外側人行道上，但天空持續不作美，不但雨勢沒有歇息態勢，101建築上方還被雲層籠罩，且在平地就能感受到不小風力，終於在8點多宣布延期至1／25。

▲今早101持續下雨，連平地路面都很濕滑，樓身還被低雲籠罩。（圖／記者蔡惠如攝）

現場因缺乏完整公告系統，導致僅有信義廣場部分人潮收到通知，許多周邊民眾還不知道發生什麼事，直到人潮漸漸從信義廣場散去，才有口述消息傳出延期，許多民眾仍在周邊等候，直至活動時間9點到才慢慢離開。

▲宣布延期時並非所有民眾都收到消息，還有民眾在101對面等待。（圖／記者蔡惠如攝）

來自東南亞的陳小姐表示：「來台灣旅遊剛好碰到這活動，想說一定要來親眼目睹，沒想到雨天延期，明天一早就要離開，好可惜錯過了。」30歲的陳先生表示：「今天早上8點來已經滿多人在等待，希望雨停，但仍然取消，自己從蘆洲過來，明天應該會在家看直播。」

許多民眾都全家一起出動，大人連同小孩一起出門參與，住附近的黃先生一身輕裝，表示在自家附近就來看一看，還特別帶透明雨傘。還有不少人帶著折疊椅，準備坐足2個小時，更有許多人攜帶專業相機，早早來卡位架好腳架，民眾劉先生說：「為了人身安全沒辦法，我也不想看他掉下來，我想看他登頂，明天再來一趟！」