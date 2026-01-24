10款+紅包春聯讓年味馬上有感　貓咪亂入好療癒、台灣人最愛「諧音梗」

fb ig video search mobile ETtoday

記者陳美伶／綜合報導

農曆新年即將來臨，紅包和春聯不再僅是傳統習俗，而是展示個人品味與創意的心意表現。Z世代選擇也從傳統紅色系轉向個性化有意義的色調。精選超過10款獨特設計打破年味的單一，2026火馬年強勢加入「第13生肖」貓咪一起慶賀，還有引人共鳴的台式諧音梗，將戳戳繡、刺繡、紙雕融入的特殊手工設計都是熱門話題，現在就來挑選送出驚喜儀式感。

貓咪來湊一咖，馬年貓（卯）起來開心

▲紅包春聯 。（圖／Pinkoi提供）

▲三島桃子馬上有錢斗方春聯紅包。（圖／Pinkoi提供，下同）

▲紅包春聯 。（圖／Pinkoi提供）

▲（右）YEH & YEH 馬verlous春聯斗方組。（圖／IG@yesyoyeh_design）

▲紅包春聯 。（圖／Pinkoi提供）

▲大芝麻小花生馬馬斗方小春聯。

台灣人最愛「諧音梗」！拿出來馬上脫穎而出

▲紅包春聯 。（圖／Pinkoi提供）

▲曾頭設計 攏馬舞群-馬年限定紅包。

▲紅包春聯 。（圖／Pinkoi提供）

▲Pinkoi x 星期日拯救計畫 x 人習字紅包春聯組。

▲紅包春聯 。（圖／Pinkoi提供）▲紅包春聯 。（圖／Pinkoi提供）

▲（左）杉葉好室森蕗插畫＿金馬錦送春聯、（右）閣紅色商行馬馬咪呀馬年大春聯。

燙金工藝紅包界顏值天花

▲紅包春聯 。（圖／Pinkoi提供）

▲Vis Vitalis 駿影追春至昂馬送福來紅包袋。

▲紅包春聯 。（圖／Pinkoi提供）▲紅包春聯 。（圖／Pinkoi提供）

▲（左）Fecina 馬年設計款燙金紅包、（右）Million ways選物 2026馬年紅包袋禮盒組。

立體化紅包春聯讓祝福更有儀式

▲紅包春聯 。（圖／Pinkoi提供）

▲ME.i_handmade 馬年手作戳繡春聯材料包

▲紅包春聯 。（圖／Pinkoi提供）▲紅包春聯 。（圖／Pinkoi提供）

▲（左）Littdlework 繡珍森活馬年招財炫彩紅包、春聯組、（右）Tomood土與木之間 火馬年飛黃騰達_ 手工紅包袋。

關鍵字：

2026年, 馬年, 新年, 紅包袋, 春聯

