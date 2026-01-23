宋慧喬黑白美照連發喊想念長髮　遇留髮陣痛期粉絲支持：這張臉就是奇蹟

fb ig video search mobile ETtoday

▲南韓女神宋慧喬近期因拍攝新戲需求，換上一頭俐落短髮，展現帥氣優雅並存的氣質。然而她近日卻在IG罕見發文抱怨，分享了多張長髮時期的黑白及彩色私照，並配上無奈表情符號詢問「頭髮什麼時候才長長？」展現出女神私下可愛感性的一面，吸引近百萬粉絲按讚共鳴。（圖／宋慧喬IG、下同）

南韓演藝圈的「凍齡女神」宋慧喬（Song Hye Kyo），一舉一動都是大眾關注的焦點。近期她為了拍攝新片，不惜剪去招牌長髮，以俐落的短髮造型示人。不過，女神似乎也抵擋不了「想念長髮」的心情，近日她在個人Instagram（@kyo1122）上大動作更新，罕見吐露了對長髮的渴望。

在更新的貼文中，宋慧喬一口氣上傳了14張照片，其中包含多張唯美的黑白風格人像。照片中的她，不論是穿著隨興的細肩帶點點洋裝、舒適的棉質外套，或是抱著愛犬Ruby慵懶入鏡，那一頭過肩的飄逸長髮顯得格外溫柔動人。

宋慧喬在文中無奈寫下：「我的頭髮什麼時候才會長...（머리 언제 기르지...）」，並附上一個下垂眼、充滿遺憾的表情符號 。這則貼文發出不到兩天就吸引超過85萬人次點讚，就連林心如（loveruby_official）等圈內好友也現身按讚支持。

粉絲紛紛留言安慰：「短髮是帥氣女神，長髮是純慾仙女！」、「我們也在等喬妹的長髮回歸」、「不管什麼長度，這張臉就是奇蹟」。看來即便是站在時尚尖端的宋慧喬，也跟平凡女孩一樣，正經歷著剪短後的「後悔陣痛期」呢！

