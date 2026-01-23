fb ig video search mobile ETtoday

網友一致通過！「超級拖延症」星座Top 5　巨蟹情緒化易誤事

▲▼星座。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲拖延症患者缺乏時間觀念。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

說要美容養顏卻東摸西摸捨不得睡，早上不能遲到，出門卻總是拖到最後一刻，你也是這種拖延症患者嗎？日復一日把自己搞得好累，盤點12星座中最會拖延的星座Top 5，看看有誰上榜了！

#第1名 雙魚座

雙魚座的人傾向於夢想和幻想，他們可能花費太多時間在想像中，而不是實際行動。他們喜歡躲在自己的世界裡，對現實生活中的挑戰可能感到沮喪，從而拖延，有時候發懶躺在家就能耗上一整天。

#第2名 巨蟹座

巨蟹座的人非常情緒化，他們可能花費大量的時間和精力在情感上的煩惱和情緒上的波動上。這可能會使他們難以集中精力，導致該做的事情都沒做好，進而變成慣性拖延行為。

#第3名 天秤座

天秤座的人傾向於追求平衡和和諧，他們可能會花費太多時間在優柔寡斷和權衡利弊上，而不是迅速做出決定和行動。這種猶豫不決的態度可能導致拖延，若給他們太多選擇，更會讓天秤陷入迷惘中。

#第4名 獅子座

獅子座的人通常充滿自信和自尊心，但他們有時可能會因為對自己要求過高，遲遲沒辦法下手，導致事情一拖再拖，他們可能害怕失敗，因此遲遲不願意開始行動。

#第5名 射手座

射手座的人喜歡冒險和自由，他們可能會對日常的細節感到厭煩，更喜歡追求新奇和刺激。這可能導致他們忽視重要的事情，每次都拖到最後一刻才完成任務。

關鍵字：

拖延症, 星座排名

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

