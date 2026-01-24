霍諾德戴勞力士反映冒險精神　36萬「探二」日夜都清晰

▲艾力克斯霍諾德是勞力士「保護地球・恒動不息」計畫成員之一，主持Podcast節目《Planet Visionaries》。（圖／翻攝Alex Honnold IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國知名攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原訂今（24日）上午9時徒手征服台北101，因天候不佳延至明天（25日）同一時間進行，他勇於冒險挑戰的精神完全反映在選錶上，日常他所戴的錶款正是勞力士（Rolex）專為登山與極地冒險家而打造的Oyster Perpetual Explorer II腕錶蠔式鋼款，定價360,000元。

勞力士Explorer腕錶於1953年艾德蒙希拉里爵士（Sir Edmund Hillary）與丹星諾基（Tenzing Norgay）戴上Oyster Perpetual精密時計成功登上珠穆朗瑪峰後誕生，精準與強悍性能通過嚴苛環境考驗，成為極限運動與冒險家的首選時計，1971年更進一步推出新增兩地時間功能的Explorer II，準備明日挑戰徒手攀登台北101的艾力克斯霍諾德，日常即佩戴錶迷口中的「探二」Oyster Perpetual Explorer II蠔式鋼腕錶，黑色面盤配備易於辨識的橙色指針與24小時刻度外圈，以及Chromalight夜光顯示，在任何環境下皆清晰易讀。





▲艾力克斯霍諾德佩戴勞力士Oyster Perpetual Explorer II蠔式鋼腕錶， 360,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

戴上充滿冒險精神的勞力士，艾力克斯霍諾德也成為品牌「保護地球・恒動不息」計畫的一員，主持Podcast節目《Planet Visionaries》與投入保護環境的人士對談，喚起人們對穩定氣候與生態系統的重視。

