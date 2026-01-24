fb ig video search mobile ETtoday

霍諾德戴勞力士反映冒險精神　36萬「探二」日夜都清晰

>

▲▼霍諾德勞力士 。（圖／翻攝IG）

▲艾力克斯霍諾德是勞力士「保護地球・恒動不息」計畫成員之一，主持Podcast節目《Planet Visionaries》。（圖／翻攝Alex Honnold IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國知名攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原訂今（24日）上午9時徒手征服台北101，因天候不佳延至明天（25日）同一時間進行，他勇於冒險挑戰的精神完全反映在選錶上，日常他所戴的錶款正是勞力士（Rolex）專為登山與極地冒險家而打造的Oyster Perpetual Explorer II腕錶蠔式鋼款，定價360,000元。

勞力士Explorer腕錶於1953年艾德蒙希拉里爵士（Sir Edmund Hillary）與丹星諾基（Tenzing Norgay）戴上Oyster Perpetual精密時計成功登上珠穆朗瑪峰後誕生，精準與強悍性能通過嚴苛環境考驗，成為極限運動與冒險家的首選時計，1971年更進一步推出新增兩地時間功能的Explorer II，準備明日挑戰徒手攀登台北101的艾力克斯霍諾德，日常即佩戴錶迷口中的「探二」Oyster Perpetual Explorer II蠔式鋼腕錶，黑色面盤配備易於辨識的橙色指針與24小時刻度外圈，以及Chromalight夜光顯示，在任何環境下皆清晰易讀。

▲▼霍諾德勞力士 。（圖／翻攝IG）

▲艾力克斯霍諾德佩戴勞力士Oyster Perpetual Explorer II蠔式鋼腕錶， 360,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

戴上充滿冒險精神的勞力士，艾力克斯霍諾德也成為品牌「保護地球・恒動不息」計畫的一員，主持Podcast節目《Planet Visionaries》與投入保護環境的人士對談，喚起人們對穩定氣候與生態系統的重視。
 

 ►直擊／霍諾德攀101延期！現場民眾難掩失望9點陸續散場

►霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」曝光！89樓觀景台當天照常開放

關鍵字：

艾力克斯霍諾德, 台北101, 徒手攀登, 極限運動, Rolex, 勞力士

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

風Luxury／寶格麗古幣錶藏迷你機芯　HUBLOT陀飛輪錶比網球還輕

風Luxury／寶格麗古幣錶藏迷你機芯　HUBLOT陀飛輪錶比網球還輕

大馬最美千金愛馬仕包天天換　指間閃耀卡地亞美洲豹鑽戒

大馬最美千金愛馬仕包天天換　指間閃耀卡地亞美洲豹鑽戒

華莎低胸裝襯鑽鍊魅力十足　變裝演唱又帥又美

華莎低胸裝襯鑽鍊魅力十足　變裝演唱又帥又美

凱特王妃洋蔥式穿搭禦寒　訂製蘇格蘭格紋大衣超美 勞力士成衛武營合作夥伴　藝術版圖寫新頁 梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露 潘瑋柏隱藏版AP名錶上手　月相變可愛笑臉 孔劉一頭亂髮機場奔波　LV訂製行李箱行頭洩大使身份 觀看攻略！霍諾德無繩攀台北101　時間、交管、2種方式免費看 享樂至上易變月光族的三大星座！TOP 1金錢只是數字　花在回憶更有價值

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面