fb ig video search mobile ETtoday

風Luxury／寶格麗古幣錶藏迷你機芯　HUBLOT陀飛輪錶比網球還輕

>

▲▼LVMH watch week 。（圖／公關照）

▲寶格麗發表搭載微型機芯 Piccolissimo BVP100的Maglia Milanese Monete 古幣神秘腕錶。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品龍頭LVMH集團於米蘭舉辦的LVMH鐘錶周甫落幕，旗下9大品牌端出年度首波力作，珠寶起家的寶格麗（BVLGARI）將主力放在珠寶錶，Tiffany & Co.則有集團強大資源做後盾，採用ZENITH客製化El Primero計時碼錶機芯推出Tiffany Timer鉑金計時碼錶，展現朝高級製錶邁進的企圖心。

▲▼LVMH watch week 。（圖／公關照）

▲寶格麗Tubogas Manchette 彩寶與鑽石腕錶搭載 Lady Solotempo BVS100 自動機芯。

BVLGARI
寶格麗2026年首發著重在珠寶錶設計，將直徑僅 13.50 毫米、厚度2.50 毫米、重量僅 1.9 公克的微型機芯 Piccolissimo BVP100，運用在全新Maglia Milanese Monete 古幣神秘腕錶上；另一華麗錶款Tubogas Manchette 彩寶與鑽石腕錶，搭載 Lady Solotempo BVS100 自動機芯，外型設計鮮明大膽，以方形面盤搭配鑲嵌黃水晶、紅碧璽、橄欖石、紫水晶、拓帕石與錳鋁榴石的寬版 Tubogas 錶帶，繽紛亮眼。

▲▼LVMH watch week 。（圖／公關照）

▲全球限量60只的Tiffany Timer鉑金錶。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼LVMH watch week 。（圖／公關照）

▲Tiffany Timer透明錶背呈現El Primero計時碼錶機芯，自動盤裝飾18K金迷你石上鳥。

Tiffany & Co.
第二度參加LVMH鐘錶周的Tiffany，以Tiffany Timer鉑金錶宣示在製錶領域的決心，經典Tiffany Blue面盤顯示計時功能並搭配長方形切割鑽石時標，而內在也備受矚目，採用同集團Zenith El Primero 400 機芯，最特別之處是錶背自動盤上點綴18K金迷你石上鳥，巧妙融入珠寶語彙。

▲▼LVMH watch week 。（圖／公關照）

▲LV Escale Worldtime Tourbillon陀飛輪腕錶，各國旗幟採用大明火琺瑯工藝精製。（圖／LV提供）

Louis Vuitton
旅行主題深植LV（Louis Vuitton，路易威登），剛曝光的新錶也聚焦在旅行藝術打造Escale系列，標誌性的 Escale Worldtime 腕錶回歸，融入全新製錶工藝與自製機芯，更首度推出鉑金材質錶款；第二款新作為Escale Worldtime Tourbillon陀飛輪錶，中央星形Monogram花朵陀飛輪每分鐘旋轉一圈吸睛，周圍各
國旗幟則以大明火琺瑯工藝精製，完美結合製錶與裝飾工藝。

▲▼ Hublot 。（圖／公關照）

▲HUBLOT為代言人、網球名將喬科維奇打造Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition，此為象徵草地賽事的綠色錶款。（圖／HUBLOT提供）

HUBLOT
HUBLOT（宇舶錶）是聯名高手，今年與代言人、網球名將喬科維奇合作，融入網球球拍與球衣元素，創作Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition陀飛輪錶向他致敬，綠色、橘色與藍色3款錶呼應草地、紅土與硬地網球場色調，獨特之處是錶殼以霧面彩色複合材質打造，搭載自動陀飛輪機芯，整體重量僅56克，比一顆網球還輕盈，是極致輕量且高抗震的運動型高複雜功能錶。

►ZENITH小秒10秒轉一圈　全球首創動態秀吸睛

►TWICE志效愛戴23萬勞力士　招牌綠面錶絕配休閒穿搭

關鍵字：

LVMH, BVLGARI, 寶格麗, Tiffany & Co., LV, Louis Vuitton, HUBLOT

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

大馬最美千金愛馬仕包天天換　指間閃耀卡地亞美洲豹鑽戒

大馬最美千金愛馬仕包天天換　指間閃耀卡地亞美洲豹鑽戒

華莎低胸裝襯鑽鍊魅力十足　變裝演唱又帥又美

華莎低胸裝襯鑽鍊魅力十足　變裝演唱又帥又美

凱特王妃洋蔥式穿搭禦寒　訂製蘇格蘭格紋大衣超美

凱特王妃洋蔥式穿搭禦寒　訂製蘇格蘭格紋大衣超美

勞力士成衛武營合作夥伴　藝術版圖寫新頁 梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露 潘瑋柏隱藏版AP名錶上手　月相變可愛笑臉 孔劉一頭亂髮機場奔波　LV訂製行李箱行頭洩大使身份 Jennie卡哇伊大耳狗蛋糕被問爆　飛東京才吃得到 勞力士汽水暱稱一籮筐　GMT-Master錶還被稱「皮蛋圈」 Seiko 145周年首波紀念錶曝光　經典紋飾配金色細節好復古

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面