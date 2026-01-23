風Luxury／寶格麗古幣錶藏迷你機芯　HUBLOT陀飛輪錶比網球還輕

▲寶格麗發表搭載微型機芯 Piccolissimo BVP100的Maglia Milanese Monete 古幣神秘腕錶。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品龍頭LVMH集團於米蘭舉辦的LVMH鐘錶周甫落幕，旗下9大品牌端出年度首波力作，珠寶起家的寶格麗（BVLGARI）將主力放在珠寶錶，Tiffany & Co.則有集團強大資源做後盾，採用ZENITH客製化El Primero計時碼錶機芯推出Tiffany Timer鉑金計時碼錶，展現朝高級製錶邁進的企圖心。





▲寶格麗Tubogas Manchette 彩寶與鑽石腕錶搭載 Lady Solotempo BVS100 自動機芯。

BVLGARI

寶格麗2026年首發著重在珠寶錶設計，將直徑僅 13.50 毫米、厚度2.50 毫米、重量僅 1.9 公克的微型機芯 Piccolissimo BVP100，運用在全新Maglia Milanese Monete 古幣神秘腕錶上；另一華麗錶款Tubogas Manchette 彩寶與鑽石腕錶，搭載 Lady Solotempo BVS100 自動機芯，外型設計鮮明大膽，以方形面盤搭配鑲嵌黃水晶、紅碧璽、橄欖石、紫水晶、拓帕石與錳鋁榴石的寬版 Tubogas 錶帶，繽紛亮眼。





▲全球限量60只的Tiffany Timer鉑金錶。（圖／Tiffany提供，以下同）





▲Tiffany Timer透明錶背呈現El Primero計時碼錶機芯，自動盤裝飾18K金迷你石上鳥。

Tiffany & Co.

第二度參加LVMH鐘錶周的Tiffany，以Tiffany Timer鉑金錶宣示在製錶領域的決心，經典Tiffany Blue面盤顯示計時功能並搭配長方形切割鑽石時標，而內在也備受矚目，採用同集團Zenith El Primero 400 機芯，最特別之處是錶背自動盤上點綴18K金迷你石上鳥，巧妙融入珠寶語彙。





▲LV Escale Worldtime Tourbillon陀飛輪腕錶，各國旗幟採用大明火琺瑯工藝精製。（圖／LV提供）

Louis Vuitton

旅行主題深植LV（Louis Vuitton，路易威登），剛曝光的新錶也聚焦在旅行藝術打造Escale系列，標誌性的 Escale Worldtime 腕錶回歸，融入全新製錶工藝與自製機芯，更首度推出鉑金材質錶款；第二款新作為Escale Worldtime Tourbillon陀飛輪錶，中央星形Monogram花朵陀飛輪每分鐘旋轉一圈吸睛，周圍各

國旗幟則以大明火琺瑯工藝精製，完美結合製錶與裝飾工藝。

▲HUBLOT為代言人、網球名將喬科維奇打造Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition，此為象徵草地賽事的綠色錶款。（圖／HUBLOT提供）

HUBLOT

HUBLOT（宇舶錶）是聯名高手，今年與代言人、網球名將喬科維奇合作，融入網球球拍與球衣元素，創作Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition陀飛輪錶向他致敬，綠色、橘色與藍色3款錶呼應草地、紅土與硬地網球場色調，獨特之處是錶殼以霧面彩色複合材質打造，搭載自動陀飛輪機芯，整體重量僅56克，比一顆網球還輕盈，是極致輕量且高抗震的運動型高複雜功能錶。

