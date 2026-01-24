ROSÉ無懼零下低溫照露美腿　超萌愛犬穿橫條裝搶鏡

▲ROSÉ日前帶著愛犬Hank現身以專輯名稱 「rosie」 為名的首爾快閃店。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員ROSÉ近日現身以她專輯名稱 「rosie」為名的首爾快閃店宣傳，也與幸運粉絲見面，當天首爾氣溫未及零度相當寒冷，但她選穿紐約品牌R13黑色無袖洋裝大秀纖細美腿，讓人見識當明星果然不容易，而現場另一吸睛亮點是她的愛犬Hank，穿著藍色條紋裝與主人一同亮相，模樣超萌。





▲ROSÉ手拿印有「第一名女孩」字樣的限定T恤。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

ROSÉ的首爾期間限定快閃店呈現復古居家感的粉紅空間，除了專輯還銷售周邊商品，包括快閃店限定版本的小卡、T恤、帽子、鑰匙圈、筆記本等，讓粉絲能現場打卡外，同時能收藏ROSÉ風格的生活小物，展至25日。





▲ROSÉ宣傳快閃店的生活小物。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

現身快閃店當天，ROSÉ身穿黑色迷你裙洋裝，同時搭配她所代言的Tiffany & Co.珠寶，包括她不離身的Sixteen Stone by Tiffany十六石鑽石戒指，標誌性的十字繡圖案為傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger於1959年的創作，靈感源自他出身紡織世家的根源，採圓形明亮式切割鑽石與18K金X字相間的設計，成為品牌經典之一。





▲ROSÉ貼身佩戴的Tiffany十六石鑽石戒指，500,000元。（圖／翻攝Tiffany官網）