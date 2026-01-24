fb ig video search mobile ETtoday

CASIO福袋開賣藏上萬高階錶　有機會抽中超夯G-SHOCK戒指錶

>

▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲CASIO推出年度限定「馬年新春福袋」，4,990元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

去年CASIO（卡西歐）發表新春福袋獲得市場熱烈迴響後，2026年農曆新年再度啟動年度限定企劃，今（24日）正式推出馬年新春福袋，定價4,990元福袋隨機內含1至2只旗艦品牌腕錶，涵蓋深受年輕族群青睞的G-SHOCK及BABY-G等經典系列，提供消費者以優惠門檻入手潮流外型與實用機能兼具的精密時計。

▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲CASIO福袋暗藏Ｇ-SHOCK熱門戒指錶CRW-001-1，4,200元。

CASIO馬年新春福袋誠意滿滿，錶迷有機會抽中熱門的G-SHOCK熱門戒指錶、與日本經典動畫《新世紀福音戰士》聯名紀念腕錶GA-110EVA30-7A外，部分幸運消費者甚至有可能獲得市價上萬元的高階錶，品牌隨驚喜福袋加贈限量G-SHOCK馬年專屬限定紅包袋一份。

▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK聯名動畫《新世紀福音戰士》的紀念腕錶GA-110EVA30-7A也在福袋之列，7,800元。

▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲價值17,000元的CASIO TRN-50ZE-1ADR腕錶是福袋中的高價款。

台灣飾品品牌 vacanza則 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」推出祈願生肖系列首飾，象徵好運的12生肖小福獸化身飾品躍上紅繩手鍊，結合能量水晶與流蘇馬尾，成為新年最亮眼的幸運配件，此外也加入招財貓元素，添加招財與招人緣的美好寓意，獻上滿滿祝福。

▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室，以全新靈感「我的願望小福獸 」創作祈願生肖系列手環，單款1,280元。（圖／vacanza 提供）

►BABY-G直白示愛　撞色錶變身愛心吊飾

►CASIO戶外運動錶染上山林綠　錶帶熱壓歷年型號慶30周年

關鍵字：

CASIO, 卡西歐, G-SHOCK, vacanza

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

風Luxury／寶格麗古幣錶藏迷你機芯　HUBLOT陀飛輪錶比網球還輕

風Luxury／寶格麗古幣錶藏迷你機芯　HUBLOT陀飛輪錶比網球還輕

大馬最美千金愛馬仕包天天換　指間閃耀卡地亞美洲豹鑽戒

大馬最美千金愛馬仕包天天換　指間閃耀卡地亞美洲豹鑽戒

華莎低胸裝襯鑽鍊魅力十足　變裝演唱又帥又美

華莎低胸裝襯鑽鍊魅力十足　變裝演唱又帥又美

凱特王妃洋蔥式穿搭禦寒　訂製蘇格蘭格紋大衣超美 勞力士成衛武營合作夥伴　藝術版圖寫新頁 梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露 潘瑋柏隱藏版AP名錶上手　月相變可愛笑臉 孔劉一頭亂髮機場奔波　LV訂製行李箱行頭洩大使身份 觀看攻略！霍諾德無繩攀台北101　時間、交管、2種方式免費看 直擊／霍諾德攀101延期！現場民眾難掩失望9點陸續散場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面