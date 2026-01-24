CASIO福袋開賣藏上萬高階錶　有機會抽中超夯G-SHOCK戒指錶

▲CASIO推出年度限定「馬年新春福袋」，4,990元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

去年CASIO（卡西歐）發表新春福袋獲得市場熱烈迴響後，2026年農曆新年再度啟動年度限定企劃，今（24日）正式推出馬年新春福袋，定價4,990元福袋隨機內含1至2只旗艦品牌腕錶，涵蓋深受年輕族群青睞的G-SHOCK及BABY-G等經典系列，提供消費者以優惠門檻入手潮流外型與實用機能兼具的精密時計。





▲CASIO福袋暗藏Ｇ-SHOCK熱門戒指錶CRW-001-1，4,200元。

CASIO馬年新春福袋誠意滿滿，錶迷有機會抽中熱門的G-SHOCK熱門戒指錶、與日本經典動畫《新世紀福音戰士》聯名紀念腕錶GA-110EVA30-7A外，部分幸運消費者甚至有可能獲得市價上萬元的高階錶，品牌隨驚喜福袋加贈限量G-SHOCK馬年專屬限定紅包袋一份。





▲G-SHOCK聯名動畫《新世紀福音戰士》的紀念腕錶GA-110EVA30-7A也在福袋之列，7,800元。





▲價值17,000元的CASIO TRN-50ZE-1ADR腕錶是福袋中的高價款。

台灣飾品品牌 vacanza則 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」推出祈願生肖系列首飾，象徵好運的12生肖小福獸化身飾品躍上紅繩手鍊，結合能量水晶與流蘇馬尾，成為新年最亮眼的幸運配件，此外也加入招財貓元素，添加招財與招人緣的美好寓意，獻上滿滿祝福。





▲vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室，以全新靈感「我的願望小福獸 」創作祈願生肖系列手環，單款1,280元。（圖／vacanza 提供）