BABY-G直白示愛　撞色錶變身愛心吊飾

▲BABY-G推出撞色設計並搭配愛心造型吊飾殼的BGD-10KH-1（右）與BGD-10KH-7腕錶，2,600元。（圖／BABY-G提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO 旗下女錶品牌BABY-G於西洋情人節前夕，為能變換成配飾的BABY-G+PLUS系列新添撞色設計的BGD-10KH-1與BGD-10KH-7腕錶，白色腕錶搭配紅色愛心吊飾殼，以及黑色腕錶搭配白色愛心吊飾殼，透過經典對比色彩，象徵戀人之間的差異與吸引力，無論自用或送禮都充滿儀式感。





▲方形錶殼的BABY-G BGD-10KH-1腕錶相當百搭。

▲BABY-G BGD-10KH-7腕錶變身為愛心吊飾很可愛。

BABY-G BGD-10KH 系列以「Two-Way 手錶吊飾」為設計核心，可輕鬆將錶殼取下放入矽膠材質愛心造型吊飾殼中，轉換成包包或腰間配件，而按下錶款背光鍵時，面盤螢幕還會顯示愛心圖案呼應可愛吊飾殼，流露甜蜜氣息。新款黑與白色腕錶同時具備耐衝擊結構與100米防水性能，能從容應對日常生活。





▲Pandora推出一系列心形首飾，當中心之鎖鑰項鍊3,480元。（圖／Pandora提供）

丹麥品牌Pandora則為情人節創作多款心形首飾，當中最動人的是「開啟心扉」寓意的心形鑰匙項鍊，中央紅色寶石周圍環繞閃亮鋯石，將熱烈熾愛毫不保留展現，作為愛的禮物再適合不過。

