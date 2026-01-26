美周記／TOM FORD情慾無花果一聞就上癮、Diptyque臘梅香氛春節限定

記者曾怡嘉／台北報導

年初美妝市場迎來一波新品與紀念之作，從高端香氛的全新詮釋，到保養品強調日夜節奏的設計思維，各自回應當下對感官體驗與日常儀式感的期待。《ET FASHION》整理本周美妝新品快訊，讓你一次掌握重點。

#TOM FORD 私人調香系列「情慾無花果」

▲TOM FORD 情慾無花果香水，50ml，13,650元。

以無花果的成熟歷程為靈感，TOM FORD「情慾無花果」描繪從青翠初熟到飽滿欲滴的轉變。品牌獨家調製的無花果香調，聚焦果肉在成熟臨界時釋放出的蜜香層次，氣味表現醇厚而細膩，隨著時間推移展現深度與變化，延續私人調香系列一貫的感官張力。



#Acqua di Parma 110周年「克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版」

▲Acqua di Parma 克羅尼亞經典淡香精2026臻選典藏版，100ml，11,200元。

為慶祝品牌110週年，Acqua di Parma以全新視角重塑經典克羅尼亞香氣。核心選用2024年馬達加斯加諾西貝島豐收的白色依蘭依蘭，為香氣增添飽滿與深邃度。前調由義大利佛手柑、血橙、苦橙葉與葡萄柚揭開清新序幕，迷迭香、柑橘葉精萃、廣藿香與香根草則讓整體柑橘芳香調更具結構與精緻感。

#BIO UP 日夜管理多用途「金妍緊緻膠囊」

▲BIO UP 金妍緊緻膠囊30顆/瓶， 3,980元。

BIO UP推出金妍緊緻膠囊，從「日夜管理」概念出發，白天著重對抗外在環境壓力、維持膚況穩定，夜晚則回歸修護與滋養節奏。獨立時空膠囊設計確保成分新鮮度與用量一致，配方核心聚焦調理紋理感、彈潤度與細緻膚觸，並結合專利千日菊與白龍膽萃取，協助穩定膚況、提升細緻度。

#Diptyque 春節限量香氛蠟燭「臘梅」

▲DIPTYQUE 2026春節限量香氛蠟燭—臘梅（Lamei），190g，2,300元。

Diptyque首度推出春節限定香氛蠟燭「臘梅（Lamei）」，以季節更迭與新生為靈感。視覺設計邀請藝術家林子楠創作，畫面融合傳統與現代語彙，臘梅與喜鵲相映成趣，象徵春回大地與繁榮昌盛，為年節居家空間增添溫暖而富詩意的氛圍。

