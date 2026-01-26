fb ig video search mobile ETtoday

美周記／TOM FORD情慾無花果一聞就上癮、Diptyque臘梅香氛春節限定

>

記者曾怡嘉／台北報導

年初美妝市場迎來一波新品與紀念之作，從高端香氛的全新詮釋，到保養品強調日夜節奏的設計思維，各自回應當下對感官體驗與日常儀式感的期待。《ET FASHION》整理本周美妝新品快訊，讓你一次掌握重點。

#TOM FORD 私人調香系列「情慾無花果」

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 情慾無花果香水，50ml，13,650元。

以無花果的成熟歷程為靈感，TOM FORD「情慾無花果」描繪從青翠初熟到飽滿欲滴的轉變。品牌獨家調製的無花果香調，聚焦果肉在成熟臨界時釋放出的蜜香層次，氣味表現醇厚而細膩，隨著時間推移展現深度與變化，延續私人調香系列一貫的感官張力。

 #Acqua di Parma 110周年「克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版」

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲Acqua di Parma 克羅尼亞經典淡香精2026臻選典藏版，100ml，11,200元。

為慶祝品牌110週年，Acqua di Parma以全新視角重塑經典克羅尼亞香氣。核心選用2024年馬達加斯加諾西貝島豐收的白色依蘭依蘭，為香氣增添飽滿與深邃度。前調由義大利佛手柑、血橙、苦橙葉與葡萄柚揭開清新序幕，迷迭香、柑橘葉精萃、廣藿香與香根草則讓整體柑橘芳香調更具結構與精緻感。

#BIO UP 日夜管理多用途「金妍緊緻膠囊」

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲BIO UP 金妍緊緻膠囊30顆/瓶， 3,980元。

BIO UP推出金妍緊緻膠囊，從「日夜管理」概念出發，白天著重對抗外在環境壓力、維持膚況穩定，夜晚則回歸修護與滋養節奏。獨立時空膠囊設計確保成分新鮮度與用量一致，配方核心聚焦調理紋理感、彈潤度與細緻膚觸，並結合專利千日菊與白龍膽萃取，協助穩定膚況、提升細緻度。

#Diptyque 春節限量香氛蠟燭「臘梅」

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲DIPTYQUE 2026春節限量香氛蠟燭—臘梅（Lamei），190g，2,300元。

Diptyque首度推出春節限定香氛蠟燭「臘梅（Lamei）」，以季節更迭與新生為靈感。視覺設計邀請藝術家林子楠創作，畫面融合傳統與現代語彙，臘梅與喜鵲相映成趣，象徵春回大地與繁榮昌盛，為年節居家空間增添溫暖而富詩意的氛圍。
 

關鍵字：

香水, 保養品, 新品, 節慶, 限量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

Melody 47歲還是又瘦又美！飯前先喝500cc　親曝最有感「MC瘦身法」

Melody 47歲還是又瘦又美！飯前先喝500cc　親曝最有感「MC瘦身法」

網友一致通過！「超級拖延症」星座Top 5　巨蟹情緒化易誤事

網友一致通過！「超級拖延症」星座Top 5　巨蟹情緒化易誤事

美周記／TOM FORD情慾無花果一聞就上癮、Diptyque臘梅香氛春節限定

美周記／TOM FORD情慾無花果一聞就上癮、Diptyque臘梅香氛春節限定

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降 星巴克1／26起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯 如何判斷他對你有好感？5種「戀愛訊號」教你確定他的心 ROSÉ無懼零下低溫照露美腿　超萌愛犬穿橫條裝搶鏡 享樂至上易變月光族的三大星座！TOP 1金錢只是數字　花在回憶更有價值 CASIO福袋開賣藏上萬高階錶　有機會抽中超夯G-SHOCK戒指錶 備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧　讓人誤以為自己有機會

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面