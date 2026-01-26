最不顧家的三大星座男！TOP 1家庭是束縛　需要無拘束的自由

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

在感情與家庭之間，有些星座男天生就把「自我」與「世界很大」擺在最前面，不是不愛家，而是對家的黏著度明顯偏低，他們更容易把時間、精力投入在朋友、工作、理想或自由之中，常讓另一半感覺「這個家好像不是他的第一順位」，快來看看妳的另一半有沒有上榜？

TOP 3：雙子男



雙子男不是故意忽略家庭，而是心太忙、腦太快，他們同時關心很多事情，朋友邀約、社交活動、資訊流動都能瞬間佔滿行程，一不小心就把家庭排到後面，對他們來說，「回家」不一定等於放鬆，反而可能覺得少了刺激，因此容易晚歸、臨時變卦，讓家人感到不被優先選擇。

TOP 2：水瓶男



水瓶男對家的定義偏向精神層面，而非日常陪伴，他們重視理念、個人空間與獨立性，常把時間投注在工作理想、社群或個人興趣上，即使身在同一個屋簷下，也可能各做各的，他們並不覺得「常待在家」是愛的表現，這種抽離感，往往讓另一半覺得他對家庭責任感不足。

TOP 1：射手男



射手男堪稱最不顧家的代表，他們天生嚮往自由，討厭被任何形式綁住，家庭在心中容易被視為限制行動的框架，旅行、朋友、冒險與新鮮感永遠排在前面，即使已成家，也很難把重心完全放回家庭，不是不愛，而是他們更喜歡「不被綁住的自己」，這點若無法被理解，關係就容易出現落差。