fb ig video search mobile ETtoday

最不顧家的三大星座男！TOP 1家庭是束縛　需要無拘束的自由

>

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

在感情與家庭之間，有些星座男天生就把「自我」與「世界很大」擺在最前面，不是不愛家，而是對家的黏著度明顯偏低，他們更容易把時間、精力投入在朋友、工作、理想或自由之中，常讓另一半感覺「這個家好像不是他的第一順位」，快來看看妳的另一半有沒有上榜？

▲▼ 。（圖／IG）

TOP 3：雙子男

雙子男不是故意忽略家庭，而是心太忙、腦太快，他們同時關心很多事情，朋友邀約、社交活動、資訊流動都能瞬間佔滿行程，一不小心就把家庭排到後面，對他們來說，「回家」不一定等於放鬆，反而可能覺得少了刺激，因此容易晚歸、臨時變卦，讓家人感到不被優先選擇。

TOP 2：水瓶男

水瓶男對家的定義偏向精神層面，而非日常陪伴，他們重視理念、個人空間與獨立性，常把時間投注在工作理想、社群或個人興趣上，即使身在同一個屋簷下，也可能各做各的，他們並不覺得「常待在家」是愛的表現，這種抽離感，往往讓另一半覺得他對家庭責任感不足。

TOP 1：射手男

射手男堪稱最不顧家的代表，他們天生嚮往自由，討厭被任何形式綁住，家庭在心中容易被視為限制行動的框架，旅行、朋友、冒險與新鮮感永遠排在前面，即使已成家，也很難把重心完全放回家庭，不是不愛，而是他們更喜歡「不被綁住的自己」，這點若無法被理解，關係就容易出現落差。

關鍵字：

星座, 占卜, 個性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

Melody 47歲還是又瘦又美！飯前先喝500cc　親曝最有感「MC瘦身法」

Melody 47歲還是又瘦又美！飯前先喝500cc　親曝最有感「MC瘦身法」

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

美周記／TOM FORD情慾無花果一聞就上癮、Diptyque臘梅香氛春節限定 濱崎步看霍諾德攀台北101冒冷汗　吳建豪幸運合影 網友一致通過！「超級拖延症」星座Top 5　巨蟹情緒化易誤事 星巴克1／26起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯 愛馬仕隱藏好物「Kelly 18」鎖釦皮帶默默竄紅　可繫、可背還能當髮飾 上蜜粉總是卡粉、結塊？3個小細節改善斑駁底妝 如何判斷他對你有好感？5種「戀愛訊號」教你確定他的心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面