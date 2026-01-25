愛馬仕隱藏好物「Kelly 18」鎖釦皮帶默默竄紅　可繫、可背還能當髮飾

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人

近年精品投資的風向，已不再只集中經典包款，能長期融入日常穿搭的配件也成為選項之一，其中，愛馬仕「Kelly 18」鎖釦皮帶正是近期在時尚圈持續升溫的熱門單品，它保留了Kelly家族標誌性的鎖釦設計，能以更輕巧、多變的形式搭配，絕對是愛馬仕入門必收的百搭級單品！

百搭實用的愛馬仕Kelly 18腰帶

愛馬仕「Kelly 18」顧名思義代表皮帶是以鎖釦寬度約18mm的比例打造，尺寸精緻、俐落，搭配上Kelly系列標誌性的鎖釦設計，腰身的收放是透過可滑動皮圈調整，很容易加入在日常造型中做搭配，相較於包款，對於不同風格的融合度也高，目前共有14種色系，很適合作為愛馬仕度入門單品之選。

愛馬仕不能錯過的隱藏好物！「Kelly 18」鎖釦皮帶默默竄紅，可繫、可背還能當髮飾

一條皮帶多種用法

「Kelly 18」除了最基本作為腰帶使用之外，社群上不少穿搭博主發揮創意，將腰帶的功能多元發揮，作為包包背帶、髮飾等，這種「一件多用」的特性，也是這款腰帶受歡迎的原因之一。

愛馬仕不能錯過的隱藏好物！「Kelly 18」鎖釦皮帶默默竄紅，可繫、可背還能當髮飾

疊加成Cargo包

許多愛馬仕愛好者會使用Kelly 18腰帶，疊加在柏金包上，搭配迷你包款打造成類似愛馬仕Cargo包款的風格。

愛馬仕不能錯過的隱藏好物！「Kelly 18」鎖釦皮帶默默竄紅，可繫、可背還能當髮飾

作為包包背帶

對於沒有背帶的手拿包款，不少時尚博主也會使用Kelly 18替代作為包包背帶使用。

愛馬仕不能錯過的隱藏好物！「Kelly 18」鎖釦皮帶默默竄紅，可繫、可背還能當髮飾

造型髮飾

Kelly 18也被作為髮飾使用，取代髮帶、絲巾成為綁髮時的造型配件。

愛馬仕不能錯過的隱藏好物！「Kelly 18」鎖釦皮帶默默竄紅，可繫、可背還能當髮飾

造型飾品

除了作為髮飾之外，如果你戴上寬簷帽，也可以將Kelly 18固定在帽身上，增加細節亮點！

無論是作為入門單品，或是想為日常穿搭加入新配件，這款好搭、實用的「Kelly 18」鎖釦腰帶，絕對值得加入購物清單！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。

