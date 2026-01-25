直擊／萬人齊頭仰望101　民眾：「他爬好快，一定能成功！」

▲霍諾德爬101破萬民眾至周邊見證。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

霍諾德開爬台北 101，吸引破萬民眾到場一同參與，9 點節目開場之後，霍諾德約在 9：15 左右出發，在一開始周圍民眾變歡呼位他加油，他在 3 分鐘左右就爬上一定高度，讓周邊民眾都能看到他醒眼的紅T恤，不到半小時他已經爬上第三個「斗」頂，在攀爬過程中除了越過外樓突出裝飾的驚險時刻，民眾有部分呼聲之外，其他時刻都在安靜專心仰望他攀爬，霍諾德攀爬中每次下方民眾揮手，周邊立刻爆起歡呼。

霍諾德征服台北 101 中！在場集結的人潮已經快滿到松仁路，有民眾上午 7 點就到路口占位，帶著折疊椅的吳小姐表示：「這種世紀挑戰一定要親眼來見證，而且就在台灣，霍諾德加油！」羅先生帶著全家出動，他表示就在台北怎麼能錯過，全家都一起前來參與。年僅 13 歲的 Elsa 邊看直播邊仰望，表示：「好恐怖我不敢看，他真的很勇敢。」

▲霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

許多消費者邊看霍諾德邊吃早餐，不忘仰望霍諾德爬到哪，不少人在旁邊以 101 為背景自拍，想拍下這歷史一刻，隨著霍諾德越爬越高，還有人用手機跟相機當望遠鏡來觀看霍諾德的狀況，也有不少人邊看直播邊親身見證，導致現場網路速度受到影響。

劉同學表示：「他爬的速度好快，一下就爬很高，真慶幸來親眼見證，跟只看轉播差很多。」陳先生則說：「真的很緊張，尤其他越來越高，希望他能成功，我為他加油。」整體民眾氛圍平和並未發生推擠，默默等待霍諾德能創造歷史。